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ПАО "Газпром нефть" 14 апреля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии 003P-06R объемом не менее 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Купоны будут квартальными и переменными. Ориентир по ставке 1-го купона -... Купоны будут квартальными и переменными. Ориентир по ставке 1-го купона -... читать дальше

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ПАО "Ростелеком" в ближайшие два месяца планирует запустить производство камер видеонаблюдения и различных видов телеком-оборудования в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил президент компании Михаил Осеевский на конференции Data Fusion. "Мы превратимся пока не в очень... "Мы превратимся пока не в очень... читать дальше

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Девять из десяти ипотечных кредитов на рынке новостроек в РФ выдаются по льготным программам с господдержкой, рассказал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным. "В прошлом году, несмотря на сложности, 46 процентов выданных... "В прошлом году, несмотря на сложности, 46 процентов выданных... читать дальше

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Эксперты зернового рынка к концу текущего сельхозгода (заканчивается 30 июня 2023 года) уже более четко определились со своими оценками экспорта, разброс в них небольшой. По их мнению, в этом сельхозгоду экспорт может составить от 56 млн до 58,5 млн тонн, в том числе от 46 млн... читать дальше

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Застройщики в Петербурге в 1-м квартале ввели в эксплуатацию 1,04 млн кв. м жилья, включая индивидуальное строительство, говорится в материалах на сайте администрации города. За аналогичный период предыдущего года в городе введено в эксплуатацию 1,146 млн кв. метров... За аналогичный период предыдущего года в городе введено в эксплуатацию 1,146 млн кв. метров... читать дальше

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По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в целом выросли, исключением стали китайский и австралийский индикаторы Участники рынка оценивали данные по китайской внешней торговле и инфляции в США, а также протокол мартовского... Участники рынка оценивали данные по китайской внешней торговле и инфляции в США, а также протокол мартовского... читать дальше

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ПАО "Фосагро" 17 апреля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летнего выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир доходности - премия не более 110 б.п. к... Ориентир доходности - премия не более 110 б.п. к... читать дальше

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Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в феврале составила 4,8%, не изменившись относительно января. Уровень является рекордно низким за всю историю подсчета показателя. Количество безработных в странах ОЭСР уменьшилось до... Количество безработных в странах ОЭСР уменьшилось до... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,19 пункта (0,047%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2537,28 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2557,32 (+0,74%) пункта,... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 6 апреля по 13 апреля) - 83,2423 руб. за доллар, максимальное значение - 84,5457 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,31 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,45/82,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 10 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 87,24/91,93 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки не изменился, Cредний курс продажи упал на 64...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,98/83,24 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 26 коп., Cредний курс продажи упал...

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В этом году объем рынка внутреннего туризма может вырасти на 30% на фоне снижения спроса на зарубежные направления, при этом в обоих сегментах стоимость отдыха продолжит расти, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. "Рост... "Рост... читать дальше

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Объем промышленного производства в еврозоне в феврале 2023 года вырос на 1,5% по сравнению с январем, свидетельствуют данные Евростата. Относительно февраля 2022 года промпроизводство увеличилось на 2%. Тем временем динамика за январь была пересмотрена в сторону... Тем временем динамика за январь была пересмотрена в сторону... читать дальше

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Счетная палата считает необходимым уделить особое внимание решению вопросов импортозамещения в сфере недропользования, консолидировать усилия всех заинтересованных сторон. Такую позицию озвучил аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов в ходе заседания комитета Госдумы по экологии,... читать дальше

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