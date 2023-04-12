12 апреля 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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12 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Март 2023
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Апрель 2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 апреля
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12 апреля 2023 года 16:38
2 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 12 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-439 на 61 млрд 595,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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12 апреля 2023 года 16:34
ЦБ РФ с 13 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5285,85 (-3,46) руб./грамм; на серебро - 66,13 (+0,25) руб./грамм; на платину - 2642 (+2,5) руб./грамм; на палладий - 3779,57 (-38,33) руб./грамм.
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12 апреля 2023 года 16:27
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 апреля, составляет 82,0934 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,65 коп.
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12 апреля 2023 года 16:27
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 апреля, составляет 89,7599 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,28 коп.
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12 апреля 2023 года 16:23
ООО "МВ финанс" (эмитент облигаций группы "М.Видео-Эльдорадо") установило ставку 5-6-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 11% годовых, говорится в сообщении компании.
Компания разместила 3-летний выпуск на 10 млрд рублей в апреле 2021 года по ставке полугодового... читать дальше
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12 апреля 2023 года 16:21
Курс доллара начал активно снижаться вместе с доходностью государственных облигаций США, а сырьевые товары выросли в цене после данных, указавших на падение инфляции в Штатах до минимума почти за два года.
Как стало известно из отчета министерства труда США,... читать дальше
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12 апреля 2023 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,28 пункта (0,564%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2547,97 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2554,69 (+0,83%) пункта,... читать дальше
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12 апреля 2023 года 16:14
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52005 с погашением 11 мая 2033 года составила 95,2657% от номинала, что соответствует доходности 3,07% годовых, говорится в сообщении Минфина России.
Всего было продано бумаг на общую... читать дальше
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12 апреля 2023 года 16:04
Россия в 2022 году поставляла продукцию АПК в 160 стран мира. Причем 67,5% экспорта обеспечили топ-10 российских регионов, сообщается в обзоре центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе "Аграрный экспорт регионов России".
Напомнив, что в 2022 году РФ экспортировала продукции... читать дальше
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12 апреля 2023 года 16:03
нк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 31-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 7,7% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Десятилетние облигации БО-02 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40... читать дальше
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12 апреля 2023 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,26/83,42 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 12 коп., Cредний курс продажи упал...
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12 апреля 2023 года 15:53
Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Инфляция замедлилась по сравнению с 6% в феврале и стала минимальной с мая 2021 года. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали... читать дальше
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12 апреля 2023 года 15:51
СФО "ВТБ РКС Эталон" 17 апреля начнет размещение облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями 2-й серии объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Датой окончания размещения - 31 июля 2023 года либо дата размещения последней облигации выпуска.... читать дальше
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12 апреля 2023 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 459,99999999999994 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 82,0934... читать дальше
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12 апреля 2023 года 15:34
Цены на нефть слабо снижаются перед публикацией данных о запасах энергоносителей в США. Внимание рынка направлено на доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 7 апреля.
Согласно данным Американского института нефти (API),... читать дальше
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12 апреля 2023 года 15:30
В четверг, 13 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 3,25 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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