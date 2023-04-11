Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,9196 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,811 руб., максимальный - 11,982 руб. Было заключено 36388 сделок. Объем торгов составил 68129,55 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,909 руб. за юань.

11 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 563 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,9196 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 45135,583 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 59,470 млрд руб., или на...

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Московская биржа зарегистрировала выпуск 4-летних облигаций ООО "Кузина" серии БО-П02 и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-00480-R-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-00480-R-001P. Номинал одной облигации... Номинал одной облигации... читать дальше

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К "Система" установила ставку 12-27-го купонов облигаций серии 001Р-14 на уровне 10,5% годовых, говорится в сообщении компании. Десятилетний выпуск объемом 10 млрд рублей был размещен в июле 2020 года по ставке 6,35% годовых до оферты с исполнением 24 апреля 2023... Десятилетний выпуск объемом 10 млрд рублей был размещен в июле 2020 года по ставке 6,35% годовых до оферты с исполнением 24 апреля 2023...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 563 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,9196 руб. Минимальный курс юаня составил 11,811 руб., максимальный - 11,982 руб. Было заключено 36388 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,811 руб., максимальный - 11,982 руб. Было заключено 36388 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4373 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,1394 руб. Минимальный курс доллара США составил 81,55 руб., максимальный - 82,5725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 81,55 руб., максимальный - 82,5725 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6781,999999999999 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,7011 руб. Минимальный курс евро составил 88,84 руб., максимальный - 90,2475 руб. Было... Минимальный курс евро составил 88,84 руб., максимальный - 90,2475 руб. Было... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги на позитиве, завершил вторник Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,54% и составил 2533,69 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,54% и составил 2533,69 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 1,06% - до 973,39 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 1,06% - до 973,39 пункта. Европейские рынки акций преимущественно... Европейские рынки акций преимущественно... читать дальше

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Программа детского кешбэка на путешествия по России может быть перезапущена, ситуацию по ней анализируют, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. "Множество... "Множество... читать дальше

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Цены на нефть после снижения днем вновь перешли к росту в ходе довольно волатильных торгов во вторник. Поддержку рынку оказывает ослабление доллара США. Позитивным фактором для нефтяного рынка в четверг стало снижение курса доллара. Рассчитываемый ICE индекс,... Поддержку рынку оказывает ослабление доллара США. Позитивным фактором для нефтяного рынка в четверг стало снижение курса доллара. Рассчитываемый ICE индекс,... читать дальше

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Руководство АО "Особая экономическая зона "Санкт-Петербург" направило заместителю министра экономического развития России Дмитрию Вахрукову предложение о расширении функционала механизма промышленной ипотеки ОЭЗ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе особой экономической... читать дальше

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Доля российского первичного алюминия на складах LME в марте выросла до 52% по сравнению с 46% в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные биржи. Согласно этим данным, в системе складов LME находятся варранты на 220,57 тыс. тонн алюминия из России. Еще одним крупным... читать дальше

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Инфляция в РФ в годовом выражении по итогам апреля опустится ниже 3%, важно при этом избегать не только чрезмерного ускорения инфляции, но и ее избыточного замедления, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. "По состоянию на 3 апреля... "По состоянию на 3 апреля... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин во вторник на совещании по экономическим вопросам в режиме ВКС призвал правительство обратить внимание на возникающие дисбалансы на первичном рынке недвижимости страны. "Как вы знаете, в прошлом году наши строители вышли на рекордные объемы... "Как вы знаете, в прошлом году наши строители вышли на рекордные объемы... читать дальше

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Крах трех средних по размеру американских банков и последовавшая за этим финансовая напряженность не станут "большой проблемой" для экономики США, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс. "Банковская система действительно... "Банковская система действительно... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4302 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,1369 руб. Минимальный курс доллара США составил 81,6125 руб., максимальный - 82,5725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 81,6125 руб., максимальный - 82,5725 руб. Было... читать дальше

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Федеральный бюджет РФ к концу 2-го квартала может начать пополняться дополнительными нефтегазовыми доходами в связи с ростом мировых цен на нефть, полагает президент РФ Владимир Путин. "Ожидается, что к концу 2-го квартала на фоне роста нефтяных цен ситуация изменится,... "Ожидается, что к концу 2-го квартала на фоне роста нефтяных цен ситуация изменится,... читать дальше

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