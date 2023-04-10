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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 81,7021 руб.
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10 апреля 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 81,7021 руб.
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10 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4246 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,7021 руб. Минимальный курс доллара США составил 80,72 руб., максимальный - 82,11 руб. Было заключено 28578 сделок. Объем торгов составил 100617,67 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 81,6125 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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