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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 82,1267 руб.
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07 апреля 2023 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 82,1267 руб.

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7 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14085 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,1267 руб.

Минимальный курс доллара США составил 80,735 руб., максимальный - 83,5 руб. Было заключено 40029 сделок. Объем торгов составил 146021,47 млн руб., что на 75% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 81 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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