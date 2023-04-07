07 апреля 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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7 апреля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 10.04 по 16.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|10.04.2023
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Февраль 2023
|11.04.2023
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Февраль 2023
|11.04.2023
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Февраль 2023
|12.04.2023
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Март 2023
|12.04.2023
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Март 2023
|12.04.2023
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Апрель 2023
|12.04.2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 апреля
|13.04.2023
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Март 2022
|13.04.2023
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Март 2023
|13.04.2023
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Июль 2022
|13.04.2023
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Февраль 2023
|13.04.2023
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Февраль 2023
|13.04.2023
|10:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Февраль 2023
|13.04.2023
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Февраль 2023
|13.04.2023
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Февраль 2023
|13.04.2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 26 марта по 01 апреля
|13.04.2023
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Март 2023
|13.04.2023
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 19 по 25 марта
|13.04.2023
|21:00
|Бюджет США
|Март 2023
|14.04.2023
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Март 2023
|14.04.2023
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Март 2023
|14.04.2023
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Март 2023
|14.04.2023
|16:15
|Промышленное производство в США
|Март 2023
|14.04.2023
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Апрель 2023
|14.04.2023
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Февраль 2023
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Дата
Время
Публикация
Период
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