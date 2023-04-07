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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,9692 руб.
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07 апреля 2023 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,9692 руб.

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7 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2880 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,9692 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,813 руб., максимальный - 12,005 руб. Было заключено 4419 сделок. Объем торгов составил 10659,12 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,982 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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