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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
В феврале промпроизводство в РФ снизилось на 1,7%
Снижение промпроизводства в РФ в феврале замедлилось до 1,7%, после падения на 2,4% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 2,5%. За январь-февраль промпроизводство уменьшилось на 2%
 
В сценарных условиях прогноза Минэкономразвития закладывает рост ВВП РФ в 2023 году
Улучшение Всемирным банком прогноза по динамике ВВП РФ на 2023 год закрепляет тренд на пересмотр в лучшую сторону сверхнегативных прогнозов развития российской экономики, динамика за январь-февраль позволяет ожидать рост в 2023 году, говорится в...
 
В 1-м квартале число граждан-банкротов в РФ выросло на 40%
Российские суды в январе-марте 2023 года признали несостоятельными 76 тыс. граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП), свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru). Это на 40,3% больше, чем...
 
Правительство пообещало сделать адресными 74 соцвыплаты к 2025 году
До конца года в систему социального казначейства переведут восемь мер поддержки, заверил представитель Минтруда в ответ на запрос "Ведомостей". В их число войдут, например, выплаты военнослужащим, членам их семей, пособия пострадавшим от...
 
07 апреля 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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7 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:45 Внешнеторговый баланс Франции Февраль 2023
15:30 Данные с рынка труда США Март 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
07 апреля 2023 года 11:20
ГК "Автодор" 18 апреля начнет размещение облигаций на 1,7 млрд рублей в пользу Минфина
ГК "Автодор" 18 апреля начнет размещение облигаций серии 004Р-03 объемом 1,7 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Выпуск будет размещен по закрытой подписке, потенциальный приобретатель облигаций - Минфин РФ.

Срок обращения займа - 24,5 года,...    читать дальше
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07 апреля 2023 года 11:20
Плановый уровень сбора зерна в России в 2023 году составляет 120 млн тонн - Минсельхоз
Минсельхоз определил плановый уровень сбора зерна в РФ в 2023 году в 120 млн тонн, сообщается в проекте публичной декларации приоритетных целей и задач Минсельхоза на 2023 год, размещенной на сайте ведомства.

В декабре прошлого года ведомство сообщало, что баланс...    читать дальше
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07 апреля 2023 года 11:13
Решетников: уровень безработицы продолжит обновлять минимумы
Российским работодателями предстоит работать в условиях "весьма сложного, жесткого рынка труда", так как находящаяся на исторически минимальных уровнях безработица, возможно, продолжит снижаться и далее, заявил в пятницу глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на...    читать дальше
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07 апреля 2023 года 11:08
ЦБ РФ отразил продажу валюты с расчетами 6 апреля на 11 млрд руб. из-за зарубежных праздников
Банк России отразил продажу валюты с расчетами 6 апреля на 11 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Ранее, 5 апреля, ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных праздников.

Это обычная ситуация для выходных дней в России и...    читать дальше
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07 апреля 2023 года 11:03
Денежная база в России снизилась за неделю на 23 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 31 марта составил 16 трлн 855,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 24 марта денежная база в России равнялась 16 трлн 878,8 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,14%, или на 23 млрд...    читать дальше
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07 апреля 2023 года 10:59
Золотовалютные резервы Белоруссии в марте увеличились на 4,2%
Золотовалютные резервы Белоруссии на 1 апреля 2023 года составили $8 млрд 98,6 млн, сообщается на сайте Национального банка страны (НББ).

За март резервы выросли на 4,2% (на $329,1 млн), компенсировав февральское снижение на 4,6% (на $373,3 млн), в январе резервы...    читать дальше
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07 апреля 2023 года 10:52
Прямые рейсы между Россией и Малайзией могут запустить к 2025 г.
Малайзия ведет переговоры с российской стороной об открытии прямых рейсов между странами, это может произойти к 2025 году, сообщил "Интерфаксу" атташе по вопросам туризма посольства Малайзии в РФ Джеффри Бин Мунир.

"С 2019 года мы ведем очень плотные переговоры с...    читать дальше
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07 апреля 2023 года 10:46
ГК "Монополия" выкупит 75% акций автоперевозчика Globaltruck по 82,5 руб. за бумагу
Транспортная группа компаний "Монополия" выкупит 75% акций одного из ведущих российских FTL-перевозчиков, единственной публичной компании в секторе - группы Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент", ГТМ) по 82,5 руб. за бумагу, говорится в совместном сообщении...    читать дальше
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07 апреля 2023 года 10:42
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг облигаций "Роснефти" серии 002Р-06 на уровне ruAAА
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг облигаций ПАО "НК "Роснефть" серии 002Р-06 на уровне ruAAА, сообщается в пресс-релизе агентства.

"По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и...    читать дальше
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07 апреля 2023 года 10:39
В США продолжает сокращаться привлечение банками средств у ФРС в рамках кредитных программ
Американские банки привлекли в совокупности $149 млрд в рамках двух кредитных программ Федеральной резервной системы (ФРС) за неделю, которая завершилась 5 апреля.

На предыдущей неделе объем составлял $154 млрд, еще неделей ранее - $164 млрд, согласно данным...    читать дальше
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07 апреля 2023 года 10:32
Операционная прибыль Samsung может упасть в 1-м квартале более чем в 20 раз - оценка компании
Южнокорейская Samsung Electronics Co., крупнейший мировой производитель смартфонов и полупроводниковой продукции, оценивает падение операционной прибыли в первом квартале более чем в 20 раз.

По предварительным расчетам, операционная прибыль в январе-марте находилась в...    читать дальше
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07 апреля 2023 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 7 апреля движется разнонаправленно
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,97 пункта (0,119%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2501,27 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 11,53 пункта (1,192%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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07 апреля 2023 года 10:26
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 858,8 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 7 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 858,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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07 апреля 2023 года 10:26
Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,75% годовых
Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% с коридором +/- 1 п.п, сообщила пресс-служба финрегулятора в пятницу.

В Нацбанке напомнили о намерении придерживаться позиции о целесообразности сохранения базовой ставки на текущих...    читать дальше
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07 апреля 2023 года 10:19
Власти Москвы выделили предприятиям 4,2 млрд руб. на субсидии - Собянин
Власти Москвы выделили предприятиям 4,2 млрд руб. на субсидии, это позволит городу привлечь больше инвестиций, увеличить количество рабочих мест и предоставит столичным компаниям возможность дальнейшего развития, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Город помог больше...    читать дальше
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07 апреля 2023 года 10:12
Число акций стратегических АО, операции с которыми нерезидентам под контролем лиц из РФ ограничены на МосБирже, увеличено до 80
Количество акций предприятий и организаций, на которые распространяются ограничения для совершения операций на "Московской бирже" клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц, увеличилось до 80.

В обновленный список,...    читать дальше
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