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ГК "Автодор" 18 апреля начнет размещение облигаций серии 004Р-03 объемом 1,7 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Выпуск будет размещен по закрытой подписке, потенциальный приобретатель облигаций - Минфин РФ. Выпуск будет размещен по закрытой подписке, потенциальный приобретатель облигаций - Минфин РФ. Срок обращения займа - 24,5 года,... Срок обращения займа - 24,5 года,... читать дальше

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Минсельхоз определил плановый уровень сбора зерна в РФ в 2023 году в 120 млн тонн, сообщается в проекте публичной декларации приоритетных целей и задач Минсельхоза на 2023 год, размещенной на сайте ведомства. В декабре прошлого года ведомство сообщало, что баланс... В декабре прошлого года ведомство сообщало, что баланс... читать дальше

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Российским работодателями предстоит работать в условиях "весьма сложного, жесткого рынка труда", так как находящаяся на исторически минимальных уровнях безработица, возможно, продолжит снижаться и далее, заявил в пятницу глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на... читать дальше

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Банк России отразил продажу валюты с расчетами 6 апреля на 11 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Ранее, 5 апреля, ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных праздников. Ранее, 5 апреля, ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных праздников. Это обычная ситуация для выходных дней в России и... Это обычная ситуация для выходных дней в России и... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 31 марта составил 16 трлн 855,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 24 марта денежная база в России равнялась 16 трлн 878,8 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,14%, или на 23 млрд... На 24 марта денежная база в России равнялась 16 трлн 878,8 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,14%, или на 23 млрд... читать дальше

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Золотовалютные резервы Белоруссии на 1 апреля 2023 года составили $8 млрд 98,6 млн, сообщается на сайте Национального банка страны (НББ). За март резервы выросли на 4,2% (на $329,1 млн), компенсировав февральское снижение на 4,6% (на $373,3 млн), в январе резервы... За март резервы выросли на 4,2% (на $329,1 млн), компенсировав февральское снижение на 4,6% (на $373,3 млн), в январе резервы... читать дальше

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Малайзия ведет переговоры с российской стороной об открытии прямых рейсов между странами, это может произойти к 2025 году, сообщил "Интерфаксу" атташе по вопросам туризма посольства Малайзии в РФ Джеффри Бин Мунир. "С 2019 года мы ведем очень плотные переговоры с... "С 2019 года мы ведем очень плотные переговоры с... читать дальше

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Транспортная группа компаний "Монополия" выкупит 75% акций одного из ведущих российских FTL-перевозчиков, единственной публичной компании в секторе - группы Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент", ГТМ) по 82,5 руб. за бумагу, говорится в совместном сообщении... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг облигаций ПАО "НК "Роснефть" серии 002Р-06 на уровне ruAAА, сообщается в пресс-релизе агентства. "По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и... "По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и... читать дальше

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Американские банки привлекли в совокупности $149 млрд в рамках двух кредитных программ Федеральной резервной системы (ФРС) за неделю, которая завершилась 5 апреля. На предыдущей неделе объем составлял $154 млрд, еще неделей ранее - $164 млрд, согласно данным... На предыдущей неделе объем составлял $154 млрд, еще неделей ранее - $164 млрд, согласно данным... читать дальше

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Южнокорейская Samsung Electronics Co., крупнейший мировой производитель смартфонов и полупроводниковой продукции, оценивает падение операционной прибыли в первом квартале более чем в 20 раз. По предварительным расчетам, операционная прибыль в январе-марте находилась в... По предварительным расчетам, операционная прибыль в январе-марте находилась в... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,97 пункта (0,119%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2501,27 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 11,53 пункта (1,192%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 11,53 пункта (1,192%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 7 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 858,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% с коридором +/- 1 п.п, сообщила пресс-служба финрегулятора в пятницу. В Нацбанке напомнили о намерении придерживаться позиции о целесообразности сохранения базовой ставки на текущих... В Нацбанке напомнили о намерении придерживаться позиции о целесообразности сохранения базовой ставки на текущих... читать дальше

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Власти Москвы выделили предприятиям 4,2 млрд руб. на субсидии, это позволит городу привлечь больше инвестиций, увеличить количество рабочих мест и предоставит столичным компаниям возможность дальнейшего развития, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Город помог больше... "Город помог больше... читать дальше

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Количество акций предприятий и организаций, на которые распространяются ограничения для совершения операций на "Московской бирже" клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц, увеличилось до 80. В обновленный список,... В обновленный список,... читать дальше

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