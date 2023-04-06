Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 80,7182 руб.

Минимальный курс доллара США составил 79,7125 руб., максимальный - 81,47 руб. Было заключено 24373 сделки. Объем торгов составил 95237,59 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 81,375 руб. за доллар США.

6 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11834 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,7182 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 44560,212 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 503,377 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11834 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,7182 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,7125 руб., максимальный - 81,47 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 79,7125 руб., максимальный - 81,47 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10332 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,157 руб. Минимальный курс евро составил 87,06 руб., максимальный - 89,3275 руб. Было заключено 11547... Минимальный курс евро составил 87,06 руб., максимальный - 89,3275 руб. Было заключено 11547... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1597 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7103 руб. Минимальный курс юаня составил 11,572 руб., максимальный - 11,809 руб. Было заключено 45634... Минимальный курс юаня составил 11,572 руб., максимальный - 11,809 руб. Было заключено 45634... читать дальше

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апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 6 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-435 на 20 млрд 70,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру в четверг приостановил рост и перешел к снижению из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков. В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%,... В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%,... читать дальше

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Финансовая напряженность в США выросла в последние недели, однако ответ американских регуляторов был быстрым и соответствующим ситуации, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард. "Регуляторы готовы принять дальнейшие меры в случае... "Регуляторы готовы принять дальнейшие меры в случае... читать дальше

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Минфин Белоруссии завершил размещение 3-летних облигаций 8-й серии объемом 10 млрд российских рублей, сообщает эмитент на ленте раскрытия информации. Сбор заявок на выпуск прошел 29 марта без премаркетинга. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,2% годовых и... Сбор заявок на выпуск прошел 29 марта без премаркетинга. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,2% годовых и... читать дальше

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Россия в первом квартале 2023 года заняла третье место по числу путешественников, посетивших Израиль, турпоток вырос почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства туризма страны. "С начала года наблюдается... "С начала года наблюдается... читать дальше

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Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) аннулировала лицензию крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance на операции с производными инструментами по просьбе самой компании, говорится в сообщении регулятора. С 14 апреля клиенты Binance не смогут... С 14 апреля клиенты Binance не смогут... читать дальше

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Евро и доллар США усилили темпы роста и уверенно дорожают на Московской бирже в четверг вечером. Евро преодолел отметку 89 руб. впервые с 14 апреля 2022 года, доллар торгуется выше 81,2 руб. Курс евро составил 89,04 руб. в 18:03 мск, что на 1,75 рубля выше уровня... Курс евро составил 89,04 руб. в 18:03 мск, что на 1,75 рубля выше уровня... читать дальше

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Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в марте впервые за десять месяцев показали приток золота, он составил 32,1 тонны на $1,9 млрд, подсчитал World Gold Council (WGC). Снижение ставок, ослабление доллара и поиски "тихой гавани" привели к... Снижение ставок, ослабление доллара и поиски "тихой гавани" привели к... читать дальше

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о вторник, 11 апреля, в 11:00 в информационном агентстве "Интерфакс" состоится пресс-конференция на тему: "Группа компаний "Абрау-Дюрсо": подведение итогов 2022 года". В мероприятии примут участие: В мероприятии примут участие: - президент ГК "Абрау-Дюрсо" Павел Титов - президент ГК "Абрау-Дюрсо" Павел Титов -... -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11668 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,6711 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,5975 руб., максимальный - 81,13 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 79,5975 руб., максимальный - 81,13 руб. Было... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ), крупнейший кредитор российского АПК, в прошлом году сократил чистую прибыль по МСФО в 4,4 раза, до 5 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации. Остаться в положительной зоне и заработать прибыль банку помогли рост кредитования,... Остаться в положительной зоне и заработать прибыль банку помогли рост кредитования,... читать дальше

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Цены на нефть слабо снижаются в четверг, но завершают короткую неделю существенным ростом. В пятницу торги Brent и WTI пройдут только в электронном формате, поскольку ведущие мировые биржи будут закрыты в связи с праздником (Страстная пятница). В пятницу торги Brent и WTI пройдут только в электронном формате, поскольку ведущие мировые биржи будут закрыты в связи с праздником (Страстная пятница). Стоимость... Стоимость... читать дальше

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