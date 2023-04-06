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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,3061 руб.
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06 апреля 2023 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,3061 руб.

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6 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12055 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,3061 руб.

Минимальный курс евро составил 87,04 руб., максимальный - 88,9825 руб. Было заключено 9622 сделки. Объем торгов составил 23484,91 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,5 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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