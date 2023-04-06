Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,6374 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,56 руб., максимальный - 11,677 руб. Было заключено 3086 сделок. Объем торгов составил 8856,49 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,669 руб. за юань.

6 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1149 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6374 руб.

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Американские фондовые индексы опускаются в четверг при низкой активности торгов перед длинными выходными. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:00 мск в четверг опустился на 122,56 пункта (0,37%) и составил 33360,16 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:00 мск в четверг опустился на 122,56 пункта (0,37%) и составил 33360,16 пункта. Standard... Standard... читать дальше

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Национальная система платежных карт (НСПК) планирует развивать сотрудничество с платежными системами стран ЕАЭС и СНГ в части P2P-переводов (peer-to-peer) и оплаты покупок, говорится в стратегии развития компании на 2023-2024 годы. "Расширение и развитие возможностей... "Расширение и развитие возможностей... читать дальше

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Всемирный банк значительно улучшил прогноз по динамике ВВП Белоруссии в 2023 году и теперь ожидает слабый рост белорусской экономики на уровне 0,6% после снижения на 4,7% в 2022 году, сообщается в обновленном обзоре ВБ, опубликованном в четверг. В начале этого года банк... В начале этого года банк... читать дальше

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Китайский автопроизводитель Great Wall, выпускающий внедорожники Haval на заводе под Тулой, в январе-марте 2023 года увеличил продажи автомобилей тульского производства в РФ в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 16 тыс. 639 единиц, сообщается в... читать дальше

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Американский производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co. в первом финансовом квартале, который завершился 26 февраля, сократил чистую прибыль на 41% до $115 млн, или 29 центов в расчете на акцию, по сравнению со $196 млн, или 48 центами на акцию, за сопоставимый период... читать дальше

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"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 25-36-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 12,33% годовых, говорится в сообщении компании. Облигации сроком обращения 15 лет объемом 10 млрд рублей были размещены в апреле 2017 года по... Облигации сроком обращения 15 лет объемом 10 млрд рублей были размещены в апреле 2017 года по... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,53 пункта (0,101%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2503,33 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2521,7... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,57/82,86 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 101 коп., Cредний курс продажи...

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Международные резервы России на 31 марта составили $593,9 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 24 марта международные резервы равнялись $594,6 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,7 млрд. По состоянию на 24 марта международные резервы равнялись $594,6 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,7 млрд. Международные резервы представляют собой... Международные резервы представляют собой... читать дальше

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Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE планирует увеличить вдвое мощности по производству самолетов на предприятии в китайском Тяньцзине. Для этого Airbus построит вторую линию сборки самолетов на этом заводе, сообщает агентство Bloomberg. Соответствующие... Для этого Airbus построит вторую линию сборки самолетов на этом заводе, сообщает агентство Bloomberg. Соответствующие... читать дальше

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ЦБ РФ с 7 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5267,29 (+131,04) руб./грамм; на серебро - 64,17 (+2,79) руб./грамм; на платину - 2635,14 (+51,17) руб./грамм; на палладий - 3804,87 (+17,09) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 апреля, составляет 80,6713 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 117,52 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 апреля, составляет 88,1294 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 103,40 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Вьетнам не поддерживает санкции против России и изоляцию страны, заявил премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Чинь. "Мы не поддерживаем санкции, мы не поддерживаем изоляцию России. Мы являемся ответственным членом международного сотрудничества. Мы... "Мы не поддерживаем санкции, мы не поддерживаем изоляцию России. Мы являемся ответственным членом международного сотрудничества. Мы... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 11365 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 80,6713 руб. По... читать дальше

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Количество первичных заявок на пособия по безработице в США составило 228 тыс. на прошлой неделе, говорится в отчете министерства труда США. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали, что показатель составит 200 тыс. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали, что показатель составит 200 тыс. Тем временем показатель за... Тем временем показатель за... читать дальше

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