.

Россия не планирует ограничивать импорт картофеля и овощей, поскольку производство этой продукции сильно зависит от сезонности, заявила журналистам первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. В то же время, по ее словам, в стране активизируется работа по созданию сортов,... читать дальше

.

По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 15,57 пункта (0,623%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2516,37 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 1,42 пункта (0,144%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 1,42 пункта (0,144%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

.

Резервный банк Индии (RBI) сегодня неожиданно сохранил ключевую процентную ставку на уровне 6,5% годовых. До этого ЦБ увеличивал ее по итогам шести заседаний подряд, в результате чего она достигла максимума с января 2019 года. Аналитики в среднем прогнозировали... Аналитики в среднем прогнозировали... читать дальше

.

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 922,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

.

АПХ "Мираторг", один из ведущих производителей мясной продукции, рассматривает возможность переноса производства части продукции во Вьетнам, сообщается в пресс-релизе холдинга со ссылкой на его президента Виктора Линника. "Мираторг" в настоящее время представляет мясную... "Мираторг" в настоящее время представляет мясную... читать дальше

.

По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,38/81,71 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 82 коп., Cредний курс продажи...

.

Сегодняшние торги фондовый рынок России начал противоречиво на фоне отката мировых фондовых площадок и дешевеющей нефти. Фондовые индексы Европы вчера преимущественно снизились. Фондовые индексы Европы вчера преимущественно снизились. Американский рынок акций закрылся разнонаправленными изменениями... Американский рынок акций закрылся разнонаправленными изменениями... читать дальше

.

Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже", доллар поднялся выше отметки 80 руб. впервые с 18 апреля прошлого года, евро торгуется по направлению к отметке 88 руб. Курс доллара составил 80,07 руб. в 9:22 мск, что на 23 копейки выше уровня закрытия предыдущих... Курс доллара составил 80,07 руб. в 9:22 мск, что на 23 копейки выше уровня закрытия предыдущих... читать дальше

.

Курс доллара США слабо повышается к основным мировым валютам в ожидании данных с рынка труда. Отчет организации ADP, опубликованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в марте увеличилось на 145 тыс. Аналитики... Отчет организации ADP, опубликованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в марте увеличилось на 145 тыс. Аналитики... читать дальше

.

Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 апреля составили по Российской Федерации 1842,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1704,1 млрд руб. На... На... читать дальше

.

апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-436 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

.

Объем промышленного производства в ФРГ в феврале вырос на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали гораздо менее значительного роста - в среднем на... читать дальше

.

Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов. Настроения инвесторов омрачены, в том числе, усилением напряженности в отношениях Китая и США. МИД КНР заявил протест в связи с состоявшейся в США встречей спикера Палаты... читать дальше

.

Центральный банк Сомали считает своей первостепенной задачей восстановление национальной валюты, заявил глава регулятора Абдирахмана Мохамеда Абдуллахи, чьи слова приводит Bloomberg. "Экономика Сомали более 30 лет долларизована, - отметил Абдуллахи. - Пока мы не вернем... "Экономика Сомали более 30 лет долларизована, - отметил Абдуллахи. - Пока мы не вернем... читать дальше

.

Резиденты российских специальных административных районов (САР) получат больше инструментов для осуществления инвестиций в обмен на предоставление пониженных налоговых ставок, но свой выбор им придется предварительно согласовывать с властями субъекта федерации, говорится во... читать дальше

.

По итогам прошлого года чистая прибыль после налогообложения швейцарского сырьевого трейдера Gunvor Group Ltd. выросла более чем в 3 раза благодаря росту цен на энергоносители, несмотря на сокращение объемов торгов. Как говорится в пресс-релизе компании, прибыль в... Как говорится в пресс-релизе компании, прибыль в... читать дальше

.