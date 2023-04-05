Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5506 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,487 руб., максимальный - 11,583 руб. Было заключено 27040 сделок. Объем торгов составил 79550,23 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,578 руб. за юань.

5 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 391 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5506 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 44056,834 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 218,265 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 391 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5506 руб. Минимальный курс юаня составил 11,487 руб., максимальный - 11,583 руб. Было заключено 27040 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,487 руб., максимальный - 11,583 руб. Было заключено 27040 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4710 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,1238 руб. Минимальный курс евро составил 86,7325 руб., максимальный - 87,395 руб. Было заключено 9366... Минимальный курс евро составил 86,7325 руб., максимальный - 87,395 руб. Было заключено 9366... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2328 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,5347 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,2 руб., максимальный - 79,87 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 79,2 руб., максимальный - 79,87 руб. Было заключено... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ с 28 марта по 3 апреля подросли относительно предыдущей недели на 0,02% после роста на 0,04% с 21 по 27 марта, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). По отношению к началу года цены на бензин остались неизменными... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 28 марта по 3 апреля выросли на 1,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с предыдущей неделей (рост на 1%) подорожание ускорилось. По темпам роста продолжают лидировать огурцы, рост цен на которые... По темпам роста продолжают лидировать огурцы, рост цен на которые... читать дальше

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За период с 28 марта по 3 апреля 2023 года потребительские цены повысились на 0,13%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Неделей ранее (с 21 по 27 марта 2023 года) потребительские цены выросли на 0,05%. С начала апреля цены выросли на 0,06%, с начала... С начала апреля цены выросли на 0,06%, с начала... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок. На рынках Азии в среду отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,04%, южнокорейский Kospi вырос на... На рынках Азии в среду отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,04%, южнокорейский Kospi вырос на... читать дальше

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Саудовская Аравия в мае повысит цены на нефть для клиентов из Азии, сообщила госкомпания Saudi Aramco. Заметнее всего подорожает "тяжелый" сорт Arab Heavy - на 50 центов за баррель. Самый популярный сорт Arab Light вырастет в цене на 30 центов. Заметнее всего подорожает "тяжелый" сорт Arab Heavy - на 50 центов за баррель. Самый популярный сорт Arab Light вырастет в цене на 30 центов. Saudi Aramco... Saudi Aramco... читать дальше

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Газораспределительные организации стали обязаны раскрывать информацию о приеме и исполнении заявок потребителей на догазификацию. Федеральная антимонопольная служба со второй попытки смогла зарегистрировать в Минюсте приказ № 960/22 от 8 декабря 2022 года "Об... Федеральная антимонопольная служба со второй попытки смогла зарегистрировать в Минюсте приказ № 960/22 от 8 декабря 2022 года "Об... читать дальше

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Спад нефтяных котировок усилился в среду, несмотря на данные о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Негативным фактором для цен на нефть является укрепление курса доллара. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику... Негативным фактором для цен на нефть является укрепление курса доллара. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику... читать дальше

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Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 апреля составил 11 трлн 906,06 млрд рублей (эквивалент $154,451 млрд), или 7,9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, сообщил Минфин РФ. Объем фонда на 1 марта был на уровне 11 трлн 106,4 млрд рублей (эквивалент $147,237... Объем фонда на 1 марта был на уровне 11 трлн 106,4 млрд рублей (эквивалент $147,237... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1814,9999999999998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,5043 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,2 руб., максимальный - 79,8375... Минимальный курс доллара США составил 79,2 руб., максимальный - 79,8375... читать дальше

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Власти Гонконга сняли все антиковидные ограничения, для въезда больше не нужны ПЦР- или экспресс-тесты, сообщает генконсульство РФ в административном районе. "С 1 апреля 2023 года отменены требования о сдачи экспресс-теста на антиген (RAT) или ПЦР-теста на COVID-19 по... "С 1 апреля 2023 года отменены требования о сдачи экспресс-теста на антиген (RAT) или ПЦР-теста на COVID-19 по... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте опустился до 51,2 пункта по сравнению с 55,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики прогнозировали менее значительное сокращение - в... Аналитики прогнозировали менее значительное сокращение - в... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3739 тыс. баррелей - до 469,952 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 4119 тыс. баррелей и составили 222,575 млн... Товарные запасы бензина сократились на 4119 тыс. баррелей и составили 222,575 млн... читать дальше

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