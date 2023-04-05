.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 87,1238 руб.
.
05 апреля 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 87,1238 руб.
|0
5 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4710 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,1238 руб. Минимальный курс евро составил 86,7325 руб., максимальный - 87,395 руб. Было заключено 9366 сделок. Объем торгов составил 33223,89 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 87,2925 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
05 апреля 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 5 апреля снизилась на 0,49% и составила 44056,834 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 44056,834 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 218,265 млрд руб., или на...
.05 апреля 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 391 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5506 руб. Минимальный курс юаня составил 11,487 руб., максимальный - 11,583 руб. Было заключено 27040 сделок.... читать дальше
.05 апреля 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4710 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,1238 руб. Минимальный курс евро составил 86,7325 руб., максимальный - 87,395 руб. Было заключено 9366... читать дальше
.05 апреля 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2328 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,5347 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,2 руб., максимальный - 79,87 руб. Было заключено... читать дальше
.05 апреля 2023 года 19:05
Потребительские цены на бензин в РФ с 28 марта по 3 апреля подросли относительно предыдущей недели на 0,02% после роста на 0,04% с 21 по 27 марта, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). По отношению к началу года цены на бензин остались неизменными... читать дальше
.05 апреля 2023 года 19:01
Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 28 марта по 3 апреля выросли на 1,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с предыдущей неделей (рост на 1%) подорожание ускорилось. По темпам роста продолжают лидировать огурцы, рост цен на которые... читать дальше
.05 апреля 2023 года 19:00
За период с 28 марта по 3 апреля 2023 года потребительские цены повысились на 0,13%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Неделей ранее (с 21 по 27 марта 2023 года) потребительские цены выросли на 0,05%. С начала апреля цены выросли на 0,06%, с начала... читать дальше
.05 апреля 2023 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок. На рынках Азии в среду отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,04%, южнокорейский Kospi вырос на... читать дальше
.05 апреля 2023 года 18:46
Саудовская Аравия в мае повысит цены на нефть для клиентов из Азии, сообщила госкомпания Saudi Aramco. Заметнее всего подорожает "тяжелый" сорт Arab Heavy - на 50 центов за баррель. Самый популярный сорт Arab Light вырастет в цене на 30 центов. Saudi Aramco... читать дальше
.05 апреля 2023 года 18:39
Газораспределительные организации стали обязаны раскрывать информацию о приеме и исполнении заявок потребителей на догазификацию. Федеральная антимонопольная служба со второй попытки смогла зарегистрировать в Минюсте приказ № 960/22 от 8 декабря 2022 года "Об... читать дальше
.05 апреля 2023 года 18:21
Спад нефтяных котировок усилился в среду, несмотря на данные о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Негативным фактором для цен на нефть является укрепление курса доллара. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику... читать дальше
.05 апреля 2023 года 18:12
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 апреля составил 11 трлн 906,06 млрд рублей (эквивалент $154,451 млрд), или 7,9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, сообщил Минфин РФ. Объем фонда на 1 марта был на уровне 11 трлн 106,4 млрд рублей (эквивалент $147,237... читать дальше
.05 апреля 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1814,9999999999998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,5043 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,2 руб., максимальный - 79,8375... читать дальше
.05 апреля 2023 года 17:52
Власти Гонконга сняли все антиковидные ограничения, для въезда больше не нужны ПЦР- или экспресс-тесты, сообщает генконсульство РФ в административном районе. "С 1 апреля 2023 года отменены требования о сдачи экспресс-теста на антиген (RAT) или ПЦР-теста на COVID-19 по... читать дальше
.05 апреля 2023 года 17:43
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте опустился до 51,2 пункта по сравнению с 55,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики прогнозировали менее значительное сокращение - в... читать дальше
.05 апреля 2023 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 24 марта по 31 марта на 3739 тыс. баррелей, бензина - упали на 4119 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3739 тыс. баррелей - до 469,952 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 4119 тыс. баррелей и составили 222,575 млн... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.