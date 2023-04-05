05 апреля 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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5 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Февраль 2023
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Март 2023
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Февраль 2023
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Март 2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 25 по 31 марта
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05 апреля 2023 года 16:19
Золото продолжает расти в цене в среду и находится в шаге от исторического максимума, пишет MarketWatch.
Котировки июньских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 15:55 мск выросли на 0,49%, до $2048,2 за тройскую унцию. Абсолютный рекорд был зафиксирован 6... читать дальше
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05 апреля 2023 года 16:15
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,77 пункта (0,071%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2482,22 пункта. Максимальное... читать дальше
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05 апреля 2023 года 16:13
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года составила 75,0854% от номинала, что соответствует доходности 10,79% годовых, говорится в сообщении Минфина России.
Всего было продано бумаг на общую... читать дальше
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05 апреля 2023 года 16:11
Дефицит внешнеторгового баланса США в феврале увеличился на 2,6% относительно предыдущего месяца - до $70,5 млрд, сообщило министерство торговли страны. Это максимальный показатель за последние четыре месяца.
Согласно пересмотренным данным, в декабре отрицательное... читать дальше
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05 апреля 2023 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,49/81,43 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 38 коп., Cредний курс продажи...
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05 апреля 2023 года 16:02
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Совкомбанка на уровне АА-(RU) со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
Кредитный рейтинг банка, по мнению агентства, обусловлен сильной позицией по капиталу, а также... читать дальше
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05 апреля 2023 года 15:58
ЦБ РФ с 6 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5136,25 (+76,13) руб./грамм; на серебро - 61,38 (+0,34) руб./грамм; на платину - 2583,97 (+58,12) руб./грамм; на палладий - 3787,78 (+6,66) руб./грамм.
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05 апреля 2023 года 15:54
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 апреля, составляет 79,4961 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,98 коп.
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05 апреля 2023 года 15:54
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 апреля, составляет 87,0954 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,47 коп.
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05 апреля 2023 года 15:53
Снижение промпроизводства в РФ в марте 2023 года, согласно ожиданиям экономистов, составило 1,4% в годовом выражении, инфляция за месяц - 0,2%. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в марте, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих... читать дальше
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05 апреля 2023 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1942,0000000000002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 79,4961... читать дальше
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05 апреля 2023 года 15:43
В Европейском союзе в 2020 году насчитывалось 9,1 млн фермерских хозяйств, свидетельствуют данные статистического управления Европейского союза. Это на 5,3 млн меньше показателя за 2005 год и соответствует сокращению их числа примерно на 37%, говорится в сообщении... читать дальше
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05 апреля 2023 года 15:34
Банк России хочет получать от крупнейших экспортеров больше информации о валютной выручке, активах и обязательствах в валюте, чтобы лучше контролировать финансовые потоки.
"Мы сейчас готовим законодательство, нами вместе, с вами, я надеюсь, будут подготовлены... читать дальше
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05 апреля 2023 года 15:30
В четверг, 6 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 6,36 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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05 апреля 2023 года 15:30
В четверг, 6 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $15,03 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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05 апреля 2023 года 15:30
В четверг, 6 апреля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 100,2 млрд руб.
Эмитент
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Размер погашения на... читать дальше
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