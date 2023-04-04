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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 79,3019 руб.
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04 апреля 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 79,3019 руб.
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4 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12599 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,3019 руб. Минимальный курс доллара США составил 78,68 руб., максимальный - 79,6 руб. Была заключена 25491 сделка. Объем торгов составил 96976,44 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,45 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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