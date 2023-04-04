ЦБ РФ установил курс евро с 5 апреля в размере 86,7207 руб.

4 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 5 апреля, составляет 86,7207 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 210,22 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 44390,746 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 395,612 млрд руб., или на...

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Банк России зарегистрировал две программы облигаций АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) серий 003Р и 004Р, а также три выпуска облигаций компании серий 003Р-01, 003Р-02 и 004Р-01, которые будут размещаться в рамках данных программ, говорится в сообщениях... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12599 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,3019 руб. Минимальный курс доллара США составил 78,68 руб., максимальный - 79,6 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 78,68 руб., максимальный - 79,6 руб. Была заключена... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 18988 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6528 руб. Минимальный курс евро составил 85,7625 руб., максимальный - 87,1475 руб. Было заключено 11735... Минимальный курс евро составил 85,7625 руб., максимальный - 87,1475 руб. Было заключено 11735... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1827 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5115 руб. Минимальный курс юаня составил 11,426 руб., максимальный - 11,572 руб. Было заключено 43335... Минимальный курс юаня составил 11,426 руб., максимальный - 11,572 руб. Было заключено 43335... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги противоречиво, и завершил вторник так же. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,29% и составил 2480,45 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,29% и составил 2480,45 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,54% - до 983,46 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,54% - до 983,46 пункта. Европейские рынки акций... Европейские рынки акций... читать дальше

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Росприроднадзор в 2022 году предъявил компаниям и индивидуальным предпринимателям претензии на общую сумму 78,88 млрд рублей за вред, причиненный окружающей среде. Такие данные приведены в презентации главы ведомства Светланы Радионовой, представленной в ходе заседания комитета... читать дальше

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В 1-м квартале т.г. продажи автомобилей Ford Motor в США увеличились на 10,1% в годовом выражении и составили 475,906 тыс. машин, говорится в пресс-релизе компании. В том числе реализация минивэнов и пикапов выросла на 19,6% - до 254,023 тыс., а продажи электромобилей взлетели... читать дальше

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Один из крупнейших российских автодилеров "Рольф" реализовал за 2022 год почти 100 тыс. автомобилей, три четверти из которых пришлось на машины с пробегом. Этот сегмент стал главным позитивным драйвером выручки компании - на него пришлась половина всего оборота, в то время как... читать дальше

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В прошлом году производство алкогольной продукции в РФ впервые превысило 1 млрд декалитров (дал), сообщил во вторник руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алёшин на итоговой коллегии ведомства. Производство этилового спирта из пищевого сырья выросло почти на 13%,... Производство этилового спирта из пищевого сырья выросло почти на 13%,... читать дальше

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В марте суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" составил 21,24 млрд рублей, следует из материалов биржи. Это в 1,6 раза больше показателя февраля, в 3,3 раза больше, чем в марте прошлого года, и представляет собой максимальное месячное значение с лета... читать дальше

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Минпромторг РФ скорректировал план строительства судов до 2035 года, сообщил директор департамента судостроительной промышленности и морской техники министерства Борис Кабаков. "Мы сформировали перспективный план строительства судов до 2035 года. Вначале он насчитывал... "Мы сформировали перспективный план строительства судов до 2035 года. Вначале он насчитывал... читать дальше

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Нефть начала терять в цене после новости о возобновлении поставок иракской нефти через Турцию. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:54 мск снизились на $0,36 (0,42%) - до $84,57 за баррель. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:54 мск снизились на $0,36 (0,42%) - до $84,57 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI на... Котировки майских фьючерсов на WTI на... читать дальше

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Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в марте 2023 года вырос по сравнению с февралем на 26,3% - до 105,6 трлн рублей с 83,6 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. В марте 2023 по сравнению с мартом 2022 года объем торгов снизился на 31,7% - со... В марте 2023 по сравнению с мартом 2022 года объем торгов снизился на 31,7% - со... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13794 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,3228 руб. Минимальный курс доллара США составил 78,705 руб., максимальный - 79,67 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 78,705 руб., максимальный - 79,67 руб. Была... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который повышает в 10 раз - с 10 млн руб. до 100 млн руб. - требования к уставному капиталу организаций, обращающихся за получением лицензии на производство этилового спирта. Документ в октябре 2022 г. внесла в парламент группа... читать дальше

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