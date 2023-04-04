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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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В феврале промпроизводство в РФ снизилось на 1,7%
Снижение промпроизводства в РФ в феврале замедлилось до 1,7%, после падения на 2,4% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 2,5%. За январь-февраль промпроизводство уменьшилось на 2%
 
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Минпромторг представил стратегию "Фарма–2030"
Минпромторг представил для обсуждения с экспертным сообществом стратегию развития фармпромышленности РФ на период до 2030 года, пишет "Коммерсант". Как следует из этого документа, Минпромторг позитивно оценивает результаты реализации "Фармы-2020",...
 
Работодатели стали дольше искать сотрудников
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04 апреля 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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4 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
12:00 Изменение цен производителей в еврозоне Февраль 2023
15:30 Разрешения на строительство в Канаде Февраль 2023
17:00 Объем заказов на товары длительного пользования в США Февраль 2023
17:00 Объем промышленных заказов в США Февраль 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
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На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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04 апреля 2023 года 10:34
Поступление акцизов на спирт и алкоголь в 2022 г. выросло на 9,6%
Поступление акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию в РФ в 2022 году увеличилось на 9,6% по сравнению с предыдущим годом и достигло 444,1 млрд рублей, сообщается в докладе Росалкогольрегулирования к итоговой коллегии ведомства во вторник.

В...    читать дальше
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04 апреля 2023 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 4 апреля движется разнонаправленно
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,18 пункта (0,654%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2489,5 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 1,12 пункта (0,113%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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04 апреля 2023 года 10:12
Белоруссия может выбрать российский госкредит на строительство АЭС чуть больше чем наполовину
Общий объем использования кредитных средств на строительство Белорусской АЭС может достигнуть $5,36 млрд при максимальной сумме госкредита в размере $10 млрд. Эта оценка приводится в пояснительной записке к проекту нормативного акта, подготовленному Минфином РФ и размещенному...    читать дальше
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Фондовый рынок России начал торги без единой динамики индексов
Рынок акций РФ утром начал торги во вторник разнонаправленным движением индексов на фоне растущей нефти.

Европейские рынки акций завершили торги в понедельник без единой динамики.

Американские фондовые индексы вчера изменились без единой динамики на фоне...    читать дальше
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04 апреля 2023 года 10:03
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04 апреля 2023 года 09:58
В правительстве Австралии запретят использовать TikTok на служебных устройствах
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"После получения рекомендаций от разведывательных органов и служб безопасности, сегодня я уполномочил секретаря Генеральной прокуратуры издать...    читать дальше
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04 апреля 2023 года 09:51
Доллар укрепляется к иене, стабилен к евро и фунту
Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов, укрепляется к иене на торгах во вторник на ожиданиях, что неожиданное решение ряда государств ОПЕК+ о сокращении добычи приведет к затягиванию периода высокой инфляции в мире и отсрочит завершение цикла ужесточения денежно-кредитной...    читать дальше
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04 апреля 2023 года 09:43
Выручка e-commerce в РФ в марте увеличилась на 22,7% к февралю
В марте выручка российского сектора e-commerce увеличилась на 22,7% к февралю и достигла 1,12 трлн рублей, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.

В феврале рост к предыдущему месяцу составлял 3,2%.

Юридические лица получили подавляющую часть...    читать дальше
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04 апреля 2023 года 09:35
"НОВАТЭК" подал заявку на участие в отборе покупателя доли в "Сахалинской энергии"
"НОВАТЭК" подал заявку на участие в отборе покупателя доли в операторе проекта "Сахалин-2" ООО "Сахалинская энергия".

""НОВАТЭК" подал заявку, в соответствии с указом президента России, на участие в отборе покупателя доли в ООО "Сахалинская энергия", - сообщил...    читать дальше
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