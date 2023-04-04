04 апреля 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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4 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Февраль 2023
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Февраль 2023
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Февраль 2023
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Февраль 2023
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04 апреля 2023 года 10:59
"НОВАТЭК" получил согласие президента Владимира Путина на то, чтобы Shell получила всю сумму в 94,8 млрд рублей за свою долю в проекте "Сахалин-2" и смогла вывести эти деньги из России, пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на свой источник.
"НОВАТЭК" собирается приобрести... читать дальше
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04 апреля 2023 года 10:51
Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-марте 2023 года увеличила погрузку на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до более чем 18 млн тонн, сообщила пресс-служба магистрали. В том числе в марте погрузка выросла на 4,1%, до более чем 6,4... читать дальше
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04 апреля 2023 года 10:46
ЦБ РФ продал валюту расчетами 3 апреля на 5,5 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
В период с 7 марта по 6 апреля плановый... читать дальше
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04 апреля 2023 года 10:43
Азиатский банк развития (АБР) ожидает увеличения темпов экономического роста в странах с развивающейся экономикой Азии на 4,8% как в текущем, так и в следующем году после повышения на 4,2% в 2022 году.
"Продолжающееся смягчение ковидных ограничений стимулирует рост... читать дальше
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04 апреля 2023 года 10:40
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 4 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 1037,8 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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04 апреля 2023 года 10:34
Поступление акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию в РФ в 2022 году увеличилось на 9,6% по сравнению с предыдущим годом и достигло 444,1 млрд рублей, сообщается в докладе Росалкогольрегулирования к итоговой коллегии ведомства во вторник.
В... читать дальше
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04 апреля 2023 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,18 пункта (0,654%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2489,5 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 1,12 пункта (0,113%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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04 апреля 2023 года 10:26
Производители этилового спирта и алкогольной продукции РФ получат право в ходе процедуры банкротства продавать имеющуюся продукцию для погашения задолженности, сообщается в материалах на сайте Минфина.
Соответствующие изменения ведомство подготовило в федеральный закон... читать дальше
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04 апреля 2023 года 10:19
Среднестатистическому россиянину в настоящее время для того, чтобы чувствовать себя счастливым, нужен ежемесячный доход в размере 195 тысяч рублей, что ниже уровня по состоянию на октябрь 2022 года (205 тысяч рублей), свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра... читать дальше
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04 апреля 2023 года 10:12
Общий объем использования кредитных средств на строительство Белорусской АЭС может достигнуть $5,36 млрд при максимальной сумме госкредита в размере $10 млрд. Эта оценка приводится в пояснительной записке к проекту нормативного акта, подготовленному Минфином РФ и размещенному... читать дальше
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04 апреля 2023 года 10:04
Рынок акций РФ утром начал торги во вторник разнонаправленным движением индексов на фоне растущей нефти.
Европейские рынки акций завершили торги в понедельник без единой динамики.
Американские фондовые индексы вчера изменились без единой динамики на фоне... читать дальше
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04 апреля 2023 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,15/80,9 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 82 коп., Cредний курс продажи...
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04 апреля 2023 года 09:58
Приложение TikTok будет запрещено использовать на всех правительственных устройствах Австралии, сообщают местные СМИ.
"После получения рекомендаций от разведывательных органов и служб безопасности, сегодня я уполномочил секретаря Генеральной прокуратуры издать... читать дальше
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04 апреля 2023 года 09:51
Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов, укрепляется к иене на торгах во вторник на ожиданиях, что неожиданное решение ряда государств ОПЕК+ о сокращении добычи приведет к затягиванию периода высокой инфляции в мире и отсрочит завершение цикла ужесточения денежно-кредитной... читать дальше
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04 апреля 2023 года 09:43
В марте выручка российского сектора e-commerce увеличилась на 22,7% к февралю и достигла 1,12 трлн рублей, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.
В феврале рост к предыдущему месяцу составлял 3,2%.
Юридические лица получили подавляющую часть... читать дальше
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04 апреля 2023 года 09:35
"НОВАТЭК" подал заявку на участие в отборе покупателя доли в операторе проекта "Сахалин-2" ООО "Сахалинская энергия".
""НОВАТЭК" подал заявку, в соответствии с указом президента России, на участие в отборе покупателя доли в ООО "Сахалинская энергия", - сообщил... читать дальше
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