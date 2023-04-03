Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3288 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,21 руб., максимальный - 11,447 руб. Была заключена 30881 сделка. Объем торгов составил 70567,49 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,428 руб. за юань.

3 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 743 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3288 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 44062,869 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 626,627 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6071 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,754 руб. Минимальный курс евро составил 79,1075 руб., максимальный - 85,97 руб. Было заключено 11484 сделки.... Минимальный курс евро составил 79,1075 руб., максимальный - 85,97 руб. Было заключено 11484 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 743 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3288 руб. Минимальный курс юаня составил 11,21 руб., максимальный - 11,447 руб. Была заключена 30881 сделка.... Минимальный курс юаня составил 11,21 руб., максимальный - 11,447 руб. Была заключена 30881 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6431 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,042 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,2925 руб., максимальный - 78,8675 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 77,2925 руб., максимальный - 78,8675 руб. Было... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно. Индекс МосБиржи обновил максимума с сентября на фоне роста нефти после решения ряда стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи, а также ослабления рубля. В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов... В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов... читать дальше

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Крупнейшая нефтегазовая компания Китая PetroChina Co. по итогам 2022 года увеличила чистую прибыль на 62,1%, или в 1,6 раза, - до 149,38 млрд юаней ($21,74 млрд). Как сообщается в пресс-релизе крупнейшего в КНР производителя углеводородов, выручка выросла на 23,9% и... Как сообщается в пресс-релизе крупнейшего в КНР производителя углеводородов, выручка выросла на 23,9% и... читать дальше

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Цены на нефть продолжают расти на фоне решения ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и Россию, о дополнительном сокращении добычи. Вечером в воскресенье 9 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном уменьшении добычи с мая до конца года в дополнение к... Вечером в воскресенье 9 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном уменьшении добычи с мая до конца года в дополнение к... читать дальше

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Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в марте упал до минимальных с мая 2020 года 46,3 пункта с 47,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем... читать дальше

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Основные сегменты российского ИТ-рынка сохранили или увеличили темпы роста в 2022 году и продолжат расти в текущем, заявили "Интерфаксу" в компании "Крок" (один из крупнейших в РФ системных интеграторов). "По нашей оценке, в 2022 году облачный рынок в России вырос... "По нашей оценке, в 2022 году облачный рынок в России вырос... читать дальше

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Американские фондовые индексы в начале торгов в понедельник меняются без единой динамики на фоне неожиданного решения ОПЕК+ о снижении производства. Инвесторы обеспокоены резким повышением нефтяных цен после того, как на выходных ряд стран альянса ОПЕК+, включая Россию... Инвесторы обеспокоены резким повышением нефтяных цен после того, как на выходных ряд стран альянса ОПЕК+, включая Россию... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5658 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,9434 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,405 руб., максимальный - 78,6725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 77,405 руб., максимальный - 78,6725 руб. Было... читать дальше

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Выручка ООО "Т2 Мобайл" (бренд Tele2) в 2022 году по РСБУ составила 206,8 млрд рублей, увеличившись на 6,9% по сравнению с предыдущим годом, говорится в бухотчетности компании. Прибыль от продаж увеличилась на 29,7% - до 46,4 млрд рублей. Прибыль до налогообложения... Прибыль от продаж увеличилась на 29,7% - до 46,4 млрд рублей. Прибыль до налогообложения... читать дальше

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ЦБ РФ с 4 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4961,49 (+74,51) руб./грамм; на серебро - 59,86 (+0,92) руб./грамм; на платину - 2458,56 (+29,74) руб./грамм; на палладий - 3734,21 (+17,64) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 апреля, составляет 84,6185 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 50,69 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 апреля, составляет 77,951 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,77 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Компания "Сахалинская энергия" (оператор проекта "Сахалин-2") в 2022 году перечислила Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в натуральной и денежной форме в общей сумме $7,109 млрд, что в 3,3 раза больше, чем годом ранее, говорится в отчете компании об... читать дальше

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