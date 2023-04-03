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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2571 руб.
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Через венчурный Фонд суверенных технологий в беспилотники и беспроводную связь вложат более 6 млрд руб.
03 апреля 2023 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2571 руб.
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3 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 316 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2571 руб. Минимальный курс юаня составил 11,208 руб., максимальный - 11,286 руб. Было заключено 2966 сделок. Объем торгов составил 7315,39 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,283 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 44062,869 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 626,627 млрд руб., или на...
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.03 апреля 2023 года 19:15
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Цены на нефть продолжают расти на фоне решения ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и Россию, о дополнительном сокращении добычи. Вечером в воскресенье 9 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном уменьшении добычи с мая до конца года в дополнение к... читать дальше
.03 апреля 2023 года 18:28
Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в марте упал до минимальных с мая 2020 года 46,3 пункта с 47,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем... читать дальше
.03 апреля 2023 года 18:21
Основные сегменты российского ИТ-рынка сохранили или увеличили темпы роста в 2022 году и продолжат расти в текущем, заявили "Интерфаксу" в компании "Крок" (один из крупнейших в РФ системных интеграторов). "По нашей оценке, в 2022 году облачный рынок в России вырос... читать дальше
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Американские фондовые индексы в начале торгов в понедельник меняются без единой динамики на фоне неожиданного решения ОПЕК+ о снижении производства. Инвесторы обеспокоены резким повышением нефтяных цен после того, как на выходных ряд стран альянса ОПЕК+, включая Россию... читать дальше
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5658 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,9434 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,405 руб., максимальный - 78,6725 руб. Было... читать дальше
.03 апреля 2023 года 17:49
Выручка ООО "Т2 Мобайл" (бренд Tele2) в 2022 году по РСБУ составила 206,8 млрд рублей, увеличившись на 6,9% по сравнению с предыдущим годом, говорится в бухотчетности компании. Прибыль от продаж увеличилась на 29,7% - до 46,4 млрд рублей. Прибыль до налогообложения... читать дальше
.03 апреля 2023 года 17:42
ЦБ РФ с 4 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4961,49 (+74,51) руб./грамм; на серебро - 59,86 (+0,92) руб./грамм; на платину - 2458,56 (+29,74) руб./грамм; на палладий - 3734,21 (+17,64) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 апреля, составляет 77,951 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,77 коп. Это автоматическое сообщение.
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Компания "Сахалинская энергия" (оператор проекта "Сахалин-2") в 2022 году перечислила Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в натуральной и денежной форме в общей сумме $7,109 млрд, что в 3,3 раза больше, чем годом ранее, говорится в отчете компании об... читать дальше
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