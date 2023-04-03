03 апреля 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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3 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Март 2023
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Февраль 2023
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Февраль 2023
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Март 2023
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Февраль 2023
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03 апреля 2023 года 09:07
Банк России дифференцировал нормативы обязательных резервов для банков в зависимости от вида валюты: нормативы по валютам недружественных стран выросли, дружественных - снизились.
Так, с 1 апреля 2023 года нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых... читать дальше
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03 апреля 2023 года 09:06
апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-433 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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03 апреля 2023 года 08:56
В 1-м квартале т.г. индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, опустился до 1 пункта с 7 пунктов кварталом ранее, обновив минимум с 4-го квартала 2020 года, свидетельствуют данные Банка... читать дальше
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03 апреля 2023 года 08:49
США считают планы по сокращению нефтедобычи рядом стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и Россию, неудачной идеей, учитывая текущую неопределенность на рынке, приводит Wall Street Journal заявление Совета национальной безопасности страны.
"Мы продолжим работать со... читать дальше
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03 апреля 2023 года 08:43
Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в пятницу, а также зафиксировали рост по итогам недели, месяца и квартала.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 415,12 пункта (1,3%) и составил 33274,15 пункта. Лидером роста в индексе стали акции Home Depot... читать дальше
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03 апреля 2023 года 08:37
Цены на нефть демонстрируют активный подъем утром в понедельник после того, как ряд стран альянса ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, объявили о дополнительном сокращении добычи.
Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18... читать дальше
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03 апреля 2023 года 08:32
Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, "в качестве превентивной меры, нацеленной на поддержку стабильности нефтяного рынка", объявили о дополнительном к октябрьскому решению сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года.
Страны ОПЕК+ в октябре 2022 года... читать дальше
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03 апреля 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 108,93 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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03 апреля 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 4,21 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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03 апреля 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам еврооблигаций на общую сумму $26,3 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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03 апреля 2023 года 08:28
Россия, в качестве ответственных и превентивных действий, реализует добровольное сокращение на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года, от среднего уровня добычи февраля, определенного в соответствии с независимыми источниками, говорится в заявлении вице-премьер РФ... читать дальше
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03 апреля 2023 года 08:20
Доллар США начал торги на Московской бирже снижением, рубль - ростом под влиянием котировок нефти и преобладающего оптимизма на фондовых площадках.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 77,52 руб. (-7,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при... читать дальше
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03 апреля 2023 года 08:09
Торги в пятницу европейские фондовые индексы завершили в плюсе и зафиксировали сильный подъем по итогам квартала.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился на 0,66% и достиг 457,84 пункта, что является максимальным показателем более чем... читать дальше
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03 апреля 2023 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 апреля, составляет 77,3233 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,70 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 апреля, составляет 84,1116 руб. По сравнению с...
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03 апреля 2023 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:00
Индекс изменения стоимости жилья в... читать дальше
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02 апреля 2023 года 17:45
Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) по итогам марта составила 140,7 тыс. руб. за 1 кв. м. За месяц показатель вырос на 0,8%, превзойдя динамику февраля - 0,2%, сообщает... читать дальше
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