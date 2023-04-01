ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 апреля в размере 77,3233 руб.,евро - 84,1116 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 1 апреля, составляет 84,1116 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,77 коп.

1 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 апреля, составляет 77,3233 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,70 коп.

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Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) по итогам марта составила 140,7 тыс. руб. за 1 кв. м. За месяц показатель вырос на 0,8%, превзойдя динамику февраля - 0,2%, сообщает... читать дальше

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Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" компания "Энергосбережение" получила свидетельства Роспатента на два программных продукта для сферы ЖКХ, сообщил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев. Патенты получили программные продукты, которые позволят... Патенты получили программные продукты, которые позволят... читать дальше

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Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в январе 2023 года вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель продемонстрировал снижение на 0,1%, сообщает Статистическое управление страны. По сравнению с январем 2022 года ВВП увеличился на 3% и составил... По сравнению с январем 2022 года ВВП увеличился на 3% и составил... читать дальше

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Целый ряд авиакомпаний стран Ближнего Востока наладили прием Visa и MasterCard, выпущенных российскими банками. Оплатить билет по отечественному "пластику" снова можно на рейсы Emirates, Air Arabia и Fly Dubai, выяснили "Известия". Ранее о такой возможности также сообщали в... читать дальше

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Доходная часть федерального бюджета РФ в конце марта, когда помимо регулярных налоговых платежей поступает налог на прибыль за предыдущий год, пополнилась на 2,5 трлн рублей. "За вчерашний день в казну поступило дополнительно 2,5 трлн рублей. Да, мы видим, что идет... "За вчерашний день в казну поступило дополнительно 2,5 трлн рублей. Да, мы видим, что идет... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов геологической отрасли с профессиональным праздником - Днем геолога, сообщила пресс-служба кабинета министров. "Это праздник сильных, целеустремлённых, волевых людей, ответственных и компетентных,... "Это праздник сильных, целеустремлённых, волевых людей, ответственных и компетентных,... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 591 случай, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. Отмечается, что в больницы за сутки попали 589 человек, число госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующим днем на... читать дальше

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Объемы экспорта итальянского вина в Россию выросли за 2022 год на 16% по сравнению с годом ранее и достигли исторического рекорда - $172 млн, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ассоциацию итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti. "В 2022 году Италия стала первой страной -... читать дальше

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На строящейся "Академической" Троицкой линии метро началось раскрытие котлована для сооружения вестибюля, ведущего к проспекту 60-летия Октября. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. "В рамках... "В рамках... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 апреля, составляет 77,3233 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,70 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 апреля, составляет 84,1116 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 апреля, составляет 84,1116 руб. По сравнению с...

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Сезон открытых летних веранд в столице продлится до 1 ноября, в схему включено почти 3,5 тыс. сезонных кафе, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. "Сезон работы летних веранд в столице начинается в эту субботу - 1 апреля. Он... "Сезон работы летних веранд в столице начинается в эту субботу - 1 апреля. Он... читать дальше

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Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по промывке фасадов и цоколей зданий, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в субботу. "В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Сегодня... читать дальше

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Свыше 26 млн поездок совершили по Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро с момента её запуска, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Большая кольцевая линия полностью открылась всего месяц назад. За это время по ней проехали больше 26,5 млн раз", - написал Собянин в своём... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2023-2024 годах в среднем на уровне 2,1% в год. Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на информацию агентства, ВВП Азербайджана вырос на 4,6% в 2022 году по сравнению с... Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на информацию агентства, ВВП Азербайджана вырос на 4,6% в 2022 году по сравнению с... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О создании, развитии и эксплуатации государственных информационных систем с использованием единой цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех". "Правительству РФ обеспечить к 1 апреля 2023 г. функционирование единой... "Правительству РФ обеспечить к 1 апреля 2023 г. функционирование единой... читать дальше

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 86,5 млрд рублей на реализацию проектов в 10 регионах в 2023-2025 годах, связанных с комплексным развитием городского электрического транспорта, сообщает в субботу сайт правительства РФ. "В... "В... читать дальше

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