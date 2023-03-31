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31 марта 2023 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 84,3069 руб.

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31 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5473 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,3069 руб.

Минимальный курс евро составил 83,91 руб., максимальный - 84,855 руб. Было заключено 7925 сделок. Объем торгов составил 31877,3 млн руб., что на 75% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 84,3975 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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