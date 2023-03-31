Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2108 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,172 руб., максимальный - 11,225 руб. Было заключено 2938 сделок. Объем торгов составил 7506,65 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,211 руб. за юань.

31 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 148 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2108 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5473 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,3069 руб. Минимальный курс евро составил 83,91 руб., максимальный - 84,855 руб. Было заключено 7925 сделок.... Минимальный курс евро составил 83,91 руб., максимальный - 84,855 руб. Было заключено 7925 сделок.... читать дальше

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Уровень безработицы в России по методологии Международной организации труда в феврале обновил исторический минимум и составил 3,5%; число зарегистрированных безработных в центрах занятости уменьшилось на 27 тыс. по сравнению с началом года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова... читать дальше

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Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,1% - до 51103 руб./т, на Регуляр-92 - на 0,28%, до 45483 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника. Более... Более...

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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ об утверждении обновленной концепции внешней политики России. "Сегодня мною подписан указ об утверждении обновленной концепции внешней политики Российской Федерации", - сказал он на совещании с постоянными членами... "Сегодня мною подписан указ об утверждении обновленной концепции внешней политики Российской Федерации", - сказал он на совещании с постоянными членами... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 35,45 пункта (1,438%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2430,48 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2472,39 (+0,26%) пункта,... читать дальше

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ООО "Промомед ДМ" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 3,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 29 марта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,05% годовых, ей соответствует доходность к погашению... Сбор заявок на выпуск прошел 29 марта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,05% годовых, ей соответствует доходность к погашению... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг АО "Уральская сталь" и облигаций компании до A(RU), прогноз стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. "Повышение кредитного рейтинга компании вызвано улучшением качественной оценки... "Повышение кредитного рейтинга компании вызвано улучшением качественной оценки... читать дальше

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По итогам сегодняшних торгов азиатские фондовые индексы выросли вслед за позитивной динамикой на рынке акций США, а также благодаря хорошим статданным. Розничные продажи в Японии в феврале увеличились на 6,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют... Розничные продажи в Японии в феврале увеличились на 6,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют... читать дальше

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Минфин в соответствии с указом президента РФ от 22 июня перечислил в "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) 17 млрд рублей (эквивалент $221,1 млн) для выплаты купонного дохода и части номинальной стоимости по суверенным еврооблигациям РФ с окончательным сроком погашения в... читать дальше

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В ходе торгов днем нефтяные цены начали расти, поднимаясь еще выше с достигнутых накануне максимальных уровней с середины марта, сообщает MarketWatch. Майские фьючерсы на сорт Brent, биржевые торги которыми прекратятся после закрытия сессии, на лондонской площадке ICE... Майские фьючерсы на сорт Brent, биржевые торги которыми прекратятся после закрытия сессии, на лондонской площадке ICE... читать дальше

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АО "Южуралзолото" установило ставку 1-го купона 2-летнего выпуска облигаций серии 001Р-02 объемом 600 млн юаней на уровне 5,50% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 5,58% годовых. Купоны полугодовые. Номинальная... Ставке соответствует доходность к погашению в размере 5,58% годовых. Купоны полугодовые. Номинальная... читать дальше

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Китайский интернет-ритейлер JD.com Inc. выделит сегменты недвижимости и промышленных товаров в компании с листингом в Гонконге, говорится в сообщении компании. JD Property и JD Industrials останутся дочерними предприятиями JD.com. Ритейлер будет косвенно контролировать... JD Property и JD Industrials останутся дочерними предприятиями JD.com. Ритейлер будет косвенно контролировать... читать дальше

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Банк Латвии снизил прогноз среднегодовой инфляции на 2023 год с 10,9% до 10%, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления денежно-кредитной политики центробанка Улдис Руткасте. Прогноз среднегодовой инфляции на 2024 год снижен с 4,4% до 2,7%, на 2025 год -... Прогноз среднегодовой инфляции на 2024 год снижен с 4,4% до 2,7%, на 2025 год -... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности АО "Экспобанк" до уровня ruА со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruА- со стабильным прогнозом. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruА- со стабильным прогнозом. "Повышение рейтинга связано... "Повышение рейтинга связано... читать дальше

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Международный инвестиционный банк (МИБ) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-06 объемом 3,5 млрд рублей на уровне 9,45% годовых, говорится в сообщении финансовой организации. Размер ставки 2-6-го купонов будет рассчитываться по формуле: значение... Размер ставки 2-6-го купонов будет рассчитываться по формуле: значение... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности АО "Экспобанк" до уровня ruА со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruА- со стабильным прогнозом. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruА- со стабильным прогнозом. "Повышение рейтинга... "Повышение рейтинга... читать дальше

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