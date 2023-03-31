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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 77,0863 руб., евро - 83,7639 руб.
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31 марта 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 77,0863 руб., евро - 83,7639 руб.
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31 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 марта, составляет 77,0863 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,82 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 марта, составляет 83,7639 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,80 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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