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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 77,094 руб.
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30 марта 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 77,094 руб.
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30 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 976 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,094 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,8775 руб., максимальный - 77,3075 руб. Было заключено 23607 сделок. Объем торгов составил 91447,56 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,08 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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