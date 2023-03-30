Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1856 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,151 руб., максимальный - 11,223 руб. Было заключено 41486 сделок. Объем торгов составил 107436,54 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,192 руб. за юань.

30 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 208 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1856 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 43702,057 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 148,366 млрд руб., или на...

.

ООО "ВИС финанс" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций объемом 1,5 млрд рублей на уровне 12,90% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,54% годовых. Купоны квартальные. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,54% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск... Сбор заявок на выпуск... читать дальше

.

Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций устойчивого развития Росбанка (MOEX: ROSB) серии БО-003P-01 объемом 3 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

.

"Холдинговая компания "Эволюция" завершило размещение 7-летнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей, сообщила компания. Размещение займа началось 23 июня 2022 года. Размещение займа началось 23 июня 2022 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,92% годовых. Ставка 2-14 купонов... Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,92% годовых. Ставка 2-14 купонов... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 976 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,094 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,8775 руб., максимальный - 77,3075 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,8775 руб., максимальный - 77,3075 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3242 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,83 руб. Минимальный курс евро составил 83,52 руб., максимальный - 84,3975 руб. Было заключено 20456 сделок.... Минимальный курс евро составил 83,52 руб., максимальный - 84,3975 руб. Было заключено 20456 сделок.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 208 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1856 руб. Минимальный курс юаня составил 11,151 руб., максимальный - 11,223 руб. Было заключено 41486... Минимальный курс юаня составил 11,151 руб., максимальный - 11,223 руб. Было заключено 41486... читать дальше

.

АО "ЕвроТранс" установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей на уровне 13,6% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 14,48% годовых, купоны ежемесячные. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 14,48% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок... Сбор заявок... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги на позитиве вслед за подъемом мировых фондовых площадок и нефти на надеждах завершения банковского кризиса в США и Европе; индекс МосБиржи превысил 2465 пунктов. В Азии в четверг отмечалась позитивная динамика индексов акций за исключением... В Азии в четверг отмечалась позитивная динамика индексов акций за исключением... читать дальше

.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект соглашения о взаимном признании банковских гарантий для госзакупок и теперь направит документ странам-участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на согласование, заявила помощник председателя комиссии Ия... читать дальше

.

ООО "Балтийский лизинг" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии БО-П07 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 28 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,00-11,40% годовых, а объем размещения... Сбор заявок на выпуск прошел 28 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,00-11,40% годовых, а объем размещения... читать дальше

.

Нью-Йорк сравнялся с Лондоном в рейтинге мировых финансовых центров, говорится в исследовании администрации лондонского Сити (City of London Corporation). Британская столица получила оценку 60 баллов по шкале конкурентоспособности, прибавив 1 пункт по сравнению с... Британская столица получила оценку 60 баллов по шкале конкурентоспособности, прибавив 1 пункт по сравнению с... читать дальше

.

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил сегодня действие повышенного порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц еще на полгода - до 1 октября 2023 года, сообщила на брифинге помощница председателя ЕЭК Ия Малкина. Она отметила, что вопрос рассматривался... читать дальше

.

О "РЖД" установило ставку 15-18-го купонов облигаций серии БО-05 на уровне 9,3% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент разместил 10-летний выпуск на 10 млрд рублей в апреле 2016 года по ставке полугодового купона 10,3% годовых до оферты с исполнением 14 апреля... Эмитент разместил 10-летний выпуск на 10 млрд рублей в апреле 2016 года по ставке полугодового купона 10,3% годовых до оферты с исполнением 14 апреля...

.

Правительство РФ разрешило увеличивать в 2023 году предельный срок направления требований об уплате налоговой задолженности и применения мер взыскания, сообщила пресс-служба правительства. Срок может быть увеличен не более чем на шесть месяцев. Такая возможность... Такая возможность... читать дальше

.

Объем грузовых перевозок между Белоруссией и Россией по железной дороге в 2022 году вырос на 13,5% относительно предыдущего года - до 48 млн тонн, сообщил начальник БелЖД Владимир Морозов. "В 2021 году общий объем перевозок между Белоруссией и Россией составил более 42... "В 2021 году общий объем перевозок между Белоруссией и Россией составил более 42... читать дальше

.