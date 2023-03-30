.

Объем интернет-продаж в РФ в феврале 2023 года вырос на 1,9% по сравнению с показателем за январь 2023 года, сообщил Росстат (данные по крупным и средним торгующим организациям). В январе по сравнению с декабрем в онлайн-продажах наблюдалось падение 10,1%. В январе по сравнению с декабрем в онлайн-продажах наблюдалось падение 10,1%. При... При... читать дальше

.

Сальдированная прибыль угольных компаний РФ в январе 2023 г. упала на 62,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 38,9 млрд руб., следует из данных Росстата. За отчетный период прибыль угольных компаний составила 44,5 млрд руб. (-59,3%), убытки выросли на 13%,... За отчетный период прибыль угольных компаний составила 44,5 млрд руб. (-59,3%), убытки выросли на 13%,... читать дальше

.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду на 1-1,8% на фоне ослабления опасений относительно ситуации в банковской сфере. Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 323,35 пункта (1%) и достиг 32717,6 пункта. Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 323,35 пункта (1%) и достиг 32717,6 пункта. Значение... Значение... читать дальше

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 2,34 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 101,03 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций на общую сумму $2,28 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Производство кокса и нефтепродуктов в России в феврале снизилось на 1,1% относительно аналогичного месяца прошлого года, по сравнению с январем - на 10%, говорится в материалах Росстата. За первые два месяца 2023 года производство кокса и нефтепродуктов относительно... За первые два месяца 2023 года производство кокса и нефтепродуктов относительно... читать дальше

.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение в четверг. В ходе торгов в среду котировки росли на данных о том, что на прошлой неделе запасы нефти в США упали на максимальную величину в текущем году. Однако в дальнейшем они перешли к снижению, поскольку трейдеры... В ходе торгов в среду котировки росли на данных о том, что на прошлой неделе запасы нефти в США упали на максимальную величину в текущем году. Однако в дальнейшем они перешли к снижению, поскольку трейдеры... читать дальше

.

Доллар США незначительно менялся на Московской бирже на старте торгов в четверг. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 77,2425 руб. (+8,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 26,44 коп. выше уровня действующего... По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 77,2425 руб. (+8,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 26,44 коп. выше уровня действующего... читать дальше

.

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в среду выросли по итогам третьей сессии подряд на фоне продолжающегося ослабления обеспокоенности ситуацией в банковской отрасли. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 увеличился на 1,3% и достиг... Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 увеличился на 1,3% и достиг... читать дальше

.

С 2020 года было зафиксировано 14 случаев дефолтов в девяти странах, в то время как в период с 2000 по 2019 гг. произошло 19 дефолтов в тринадцати государствах, сообщает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings. В настоящее время пять стран, имеющих рейтинг... В настоящее время пять стран, имеющих рейтинг... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 марта, составляет 76,9781 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 38,42 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 марта, составляет 83,4859 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 марта, составляет 83,4859 руб. По сравнению с...

.

Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 11:00 11:00 Данные о безработице в Италии Данные о безработице в Италии ... ... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 43553,690 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 288,856 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6394 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,5058 руб. Минимальный курс евро составил 83,0025 руб., максимальный - 83,8 руб. Было заключено 14062 сделки.... Минимальный курс евро составил 83,0025 руб., максимальный - 83,8 руб. Было заключено 14062 сделки.... читать дальше

.