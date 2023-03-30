30 марта 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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30 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Февраль 2023
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Февраль 2023
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Март 2023
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Март 2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 19 по 25 марта
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 12 по 18 марта
Это автоматическое сообщение.
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30 марта 2023 года 08:46
Объем интернет-продаж в РФ в феврале 2023 года вырос на 1,9% по сравнению с показателем за январь 2023 года, сообщил Росстат (данные по крупным и средним торгующим организациям).
В январе по сравнению с декабрем в онлайн-продажах наблюдалось падение 10,1%.
При... читать дальше
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30 марта 2023 года 08:40
Сальдированная прибыль угольных компаний РФ в январе 2023 г. упала на 62,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 38,9 млрд руб., следует из данных Росстата.
За отчетный период прибыль угольных компаний составила 44,5 млрд руб. (-59,3%), убытки выросли на 13%,... читать дальше
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30 марта 2023 года 08:33
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду на 1-1,8% на фоне ослабления опасений относительно ситуации в банковской сфере.
Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 323,35 пункта (1%) и достиг 32717,6 пункта.
Значение... читать дальше
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30 марта 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 2,34 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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30 марта 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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30 марта 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 101,03 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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30 марта 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций на общую сумму $2,28 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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30 марта 2023 года 08:27
Производство кокса и нефтепродуктов в России в феврале снизилось на 1,1% относительно аналогичного месяца прошлого года, по сравнению с январем - на 10%, говорится в материалах Росстата.
За первые два месяца 2023 года производство кокса и нефтепродуктов относительно... читать дальше
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30 марта 2023 года 08:23
Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение в четверг.
В ходе торгов в среду котировки росли на данных о том, что на прошлой неделе запасы нефти в США упали на максимальную величину в текущем году. Однако в дальнейшем они перешли к снижению, поскольку трейдеры... читать дальше
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30 марта 2023 года 08:20
Доллар США незначительно менялся на Московской бирже на старте торгов в четверг.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 77,2425 руб. (+8,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 26,44 коп. выше уровня действующего... читать дальше
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30 марта 2023 года 08:14
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в среду выросли по итогам третьей сессии подряд на фоне продолжающегося ослабления обеспокоенности ситуацией в банковской отрасли.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 увеличился на 1,3% и достиг... читать дальше
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30 марта 2023 года 08:08
С 2020 года было зафиксировано 14 случаев дефолтов в девяти странах, в то время как в период с 2000 по 2019 гг. произошло 19 дефолтов в тринадцати государствах, сообщает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.
В настоящее время пять стран, имеющих рейтинг... читать дальше
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30 марта 2023 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 марта, составляет 76,9781 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 38,42 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 марта, составляет 83,4859 руб. По сравнению с...
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30 марта 2023 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
11:00
Данные о безработице в Италии
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29 марта 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 43553,690 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 288,856 млрд руб., или на...
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29 марта 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6394 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,5058 руб.
Минимальный курс евро составил 83,0025 руб., максимальный - 83,8 руб. Было заключено 14062 сделки.... читать дальше
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