Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,9837 руб.

Минимальный курс доллара США составил 76,64 руб., максимальный - 77,17 руб. Было заключено 9116 сделок. Объем торгов составил 38381,46 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,0825 руб. за доллар США.

29 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3609,0000000000005 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,9837 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 43553,690 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 288,856 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6394 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,5058 руб. Минимальный курс евро составил 83,0025 руб., максимальный - 83,8 руб. Было заключено 14062 сделки.... Минимальный курс евро составил 83,0025 руб., максимальный - 83,8 руб. Было заключено 14062 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3213,0000000000005 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,9964 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,6675 руб., максимальный - 77,2 руб.... Минимальный курс доллара США составил 76,6675 руб., максимальный - 77,2 руб.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 378 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1648 руб. Минимальный курс юаня составил 11,13 руб., максимальный - 11,201 руб. Было заключено 28745 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,13 руб., максимальный - 11,201 руб. Было заключено 28745 сделок.... читать дальше

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борот ресторанов, кафе и баров в России в феврале 2023 года увеличился на 8,6% год к году, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Динамика рынка в феврале замедлилась по сравнению с январем, тогда рост показателя составлял 13%. За... За...

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В январе 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 2 трлн 336,9... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в январе 2023 года составил 0,6% в годовом выражении после такого же роста месяцем ранее, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в... По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в... читать дальше

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Цены производителей на бензин в РФ в феврале 2023 года выросли на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем после падения на 7,6% в январе, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Бензин подорожал подорожал в 5 субъектах РФ,... Бензин подорожал подорожал в 5 субъектах РФ,... читать дальше

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В феврале 2023 года оборот розничной торговли в России сократился на 7,8% по сравнению с показателем за февраль 2022 года, до 3 трлн 333,8 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В январе показатель снизился на 6,6%. По сравнению с предыдущим... По сравнению с предыдущим... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию выросли за период с 21 по 27 марта в среднем на 1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 14 по 20 марта цены уменьшились на 0,4%. Цены на огурцы повысились на 2,4%, помидоры и бананы - на 1,4%, морковь - на... Цены на огурцы повысились на 2,4%, помидоры и бананы - на 1,4%, морковь - на... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в феврале 2023 года снизился на 1,8% в годовом выражении после падения на 2,5% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Как сообщалось, за 2022 год выпуск по базовым... Как сообщалось, за 2022 год выпуск по базовым... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 21 по 27 марта 2023 г. не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На неделе с 14 по 20 марта 2023 г. цены тоже не изменились. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 27 марта подросла на 2... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 27 марта подросла на 2... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в марте 2023 года в добывающих производства снизился до плюс 2,3% с плюс 2,7% в феврале, в обрабатывающих производствах не изменился, оставшись на уровне плюс 3,3%, говорится... читать дальше

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За период с 21 по 27 марта 2023 года потребительские цены повысились на 0,05%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Неделей ранее (с 14 по 20 марта 2023 года) потребительские цены выросли на 0,1%. С начала месяца цены к 27 марта выросли на 0,17%, с... С начала месяца цены к 27 марта выросли на 0,17%, с... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги в плюсе, завершил среду неплохим ростом. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,76% и составил 2460,87 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,76% и составил 2460,87 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,47% - до 1004,56 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,47% - до 1004,56 пункта. Европейские рынки акций повышались с... Европейские рынки акций повышались с... читать дальше

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Комитет монетарной политики Национального банка Грузии в среду принял решение сохранить ставку рефинансирования на текущем уровне - 11% годовых, говорится в сообщении регулятора. Как отметил ЦБ, несмотря на некоторые признаки стабилизации, инфляция остается глобальной... Как отметил ЦБ, несмотря на некоторые признаки стабилизации, инфляция остается глобальной... читать дальше

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