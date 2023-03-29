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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,9837 руб.
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29 марта 2023 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,9837 руб.

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29 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3609,0000000000005 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,9837 руб.

Минимальный курс доллара США составил 76,64 руб., максимальный - 77,17 руб. Было заключено 9116 сделок. Объем торгов составил 38381,46 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,0825 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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