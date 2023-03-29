Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1571 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,13 руб., максимальный - 11,193 руб. Было заключено 2949 сделок. Объем торгов составил 7334,02 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,153 руб. за юань.

29 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 480 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1571 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 43553,690 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 288,856 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6394 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,5058 руб. Минимальный курс евро составил 83,0025 руб., максимальный - 83,8 руб. Было заключено 14062 сделки.... Минимальный курс евро составил 83,0025 руб., максимальный - 83,8 руб. Было заключено 14062 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3213,0000000000005 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,9964 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,6675 руб., максимальный - 77,2 руб.... Минимальный курс доллара США составил 76,6675 руб., максимальный - 77,2 руб.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 378 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1648 руб. Минимальный курс юаня составил 11,13 руб., максимальный - 11,201 руб. Было заключено 28745 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,13 руб., максимальный - 11,201 руб. Было заключено 28745 сделок.... читать дальше

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борот ресторанов, кафе и баров в России в феврале 2023 года увеличился на 8,6% год к году, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Динамика рынка в феврале замедлилась по сравнению с январем, тогда рост показателя составлял 13%. За... За...

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В январе 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 2 трлн 336,9... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в январе 2023 года составил 0,6% в годовом выражении после такого же роста месяцем ранее, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в... По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в... читать дальше

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Цены производителей на бензин в РФ в феврале 2023 года выросли на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем после падения на 7,6% в январе, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Бензин подорожал подорожал в 5 субъектах РФ,... Бензин подорожал подорожал в 5 субъектах РФ,... читать дальше

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В феврале 2023 года оборот розничной торговли в России сократился на 7,8% по сравнению с показателем за февраль 2022 года, до 3 трлн 333,8 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В январе показатель снизился на 6,6%. По сравнению с предыдущим... По сравнению с предыдущим... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию выросли за период с 21 по 27 марта в среднем на 1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 14 по 20 марта цены уменьшились на 0,4%. Цены на огурцы повысились на 2,4%, помидоры и бананы - на 1,4%, морковь - на... Цены на огурцы повысились на 2,4%, помидоры и бананы - на 1,4%, морковь - на... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в феврале 2023 года снизился на 1,8% в годовом выражении после падения на 2,5% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Как сообщалось, за 2022 год выпуск по базовым... Как сообщалось, за 2022 год выпуск по базовым... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 21 по 27 марта 2023 г. не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На неделе с 14 по 20 марта 2023 г. цены тоже не изменились. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 27 марта подросла на 2... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 27 марта подросла на 2... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в марте 2023 года в добывающих производства снизился до плюс 2,3% с плюс 2,7% в феврале, в обрабатывающих производствах не изменился, оставшись на уровне плюс 3,3%, говорится... читать дальше

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За период с 21 по 27 марта 2023 года потребительские цены повысились на 0,05%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Неделей ранее (с 14 по 20 марта 2023 года) потребительские цены выросли на 0,1%. С начала месяца цены к 27 марта выросли на 0,17%, с... С начала месяца цены к 27 марта выросли на 0,17%, с... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги в плюсе, завершил среду неплохим ростом. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,76% и составил 2460,87 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,76% и составил 2460,87 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,47% - до 1004,56 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,47% - до 1004,56 пункта. Европейские рынки акций повышались с... Европейские рынки акций повышались с... читать дальше

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Комитет монетарной политики Национального банка Грузии в среду принял решение сохранить ставку рефинансирования на текущем уровне - 11% годовых, говорится в сообщении регулятора. Как отметил ЦБ, несмотря на некоторые признаки стабилизации, инфляция остается глобальной... Как отметил ЦБ, несмотря на некоторые признаки стабилизации, инфляция остается глобальной... читать дальше

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