29 марта 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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29 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Март 2023
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Февраль 2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 18 по 24 марта
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29 марта 2023 года 10:03
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал ростом на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры благодаря ослаблению опасений в отношении развития банковского кризиса в США и Европе
Рынки акций Европы завершили вчерашние торги умеренным ростом.
Фондовая... читать дальше
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29 марта 2023 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,31/79,63 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 23 коп., Cредний курс продажи...
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29 марта 2023 года 09:59
Президент США Джо Байден выразил уверенность, что кризис в банковской сфере постепенно сходит на нет, и сигнализировал о том, что власти страны могут принять новые меры для поддержки отрасли в случае необходимости.
"Я думаю, что мы сделали все необходимое, - сказал... читать дальше
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29 марта 2023 года 09:54
Курс доллара США демонстрирует подъем в парах с евро и фунтом и уверенно дорожает к японской иене.
Активный рост доллара к иене вызван снижением спроса на защитные активы, в число которых входит японская валюта, на ослаблении опасений по поводу разрастания банковского... читать дальше
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29 марта 2023 года 09:50
ООО "Промомед ДМ" 29 марта с 11:00 до 12:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 3,5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.
Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк (MOEX: GZPR).... читать дальше
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29 марта 2023 года 09:47
Хабаровский край, снабжение которого газом осуществляется в настоящее время через магистральный газопровод, рассматривает возможность создания сети заводов сжиженного природного газа (СПГ) в Верхнебуреинском районе, где были обнаружены собственные запасы сырья.
Как... читать дальше
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29 марта 2023 года 09:37
Более 340 сайтов-двойников прекратили деятельность благодаря работе правового блока Росреестра. Получение данных ЕГРН из неофициальных источников создает предпосылки к мошенническим действиям в сфере недвижимости, нарушает публичные интересы государства. Об этом рассказал... читать дальше
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29 марта 2023 года 09:30
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 марта составили по Российской Федерации 1107,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 987,6 млрд руб.
На начало... читать дальше
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29 марта 2023 года 09:26
Американские нефтедобывающие компании в этом году неохотно хеджируют риски снижения цен на нефть, ожидая роста котировок в будущем, пишет Financial Times.
На прошлой неделе цены падали до минимумов с конца 2021 года из-за опасений разрастания банковского кризиса и... читать дальше
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29 марта 2023 года 09:18
Европейский союз стремится предоставить странам-участницам блока возможность эффективно запретить российские поставки сжиженного природного газа (СПГ) без введения новых энергетических санкций, пишет агентство Bloomberg.
Министры энергетики ЕС во вторник одобрили... читать дальше
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29 марта 2023 года 09:09
Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимается в среду благодаря ослаблению опасений по поводу проблем банковского сектора и их возможного влияния на мировую экономику.
Также инвесторы оценивают новость о реорганизации... читать дальше
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29 марта 2023 года 09:08
9 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-430 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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29 марта 2023 года 09:01
Совет ЕС по энергетике, заседавший вчера в Брюсселе, определил позицию государств-членов Евросоюза по "газовому пакету" - будущему рынку газа и водорода, сообщается в материалах по итогу заседания.
"Сегодня совет согласовал свою позицию ("общие подходы") для... читать дальше
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29 марта 2023 года 08:37
ЦБ РФ по итогам публичного обсуждения доработает готовящее регулирование ипотеки, выдаваемой на приобретение новостроек, говорится в сообщении на сайте ЦБ.
Банк России в середине февраля опубликовал проект новой редакции нормативного акта, регулирующего... читать дальше
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29 марта 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 108,3 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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29 марта 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 42,55 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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