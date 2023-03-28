.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1041 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Российская экономика восстанавливается быстрее ожиданий
Минэкономразвития РФ ожидает рост ВВП и инвестиций в 2023 году, заявил Максим Решетников. Уже в конце прошлого года стало понятно, что экономика восстанавливается быстрее ожиданий. отметил он.
 
ФСБ хочет получить доступ к базам данных агрегаторов такси
ФСБ разработала проект постановления правительства РФ, позволяющий спецслужбе во внесудебном порядке получать доступ к информсистемам и базам данных агрегаторов такси. Документ подготовлен для реализации закона о такси (вступает в силу 1 сентября...
 
В тарифы ЖКХ включат установку умных счетчиков
В тарифы ЖКХ хотят включить установку умных счетчиков воды и тепла. Постепенный переход на такие приборы начнется с 2025 года, вопрос проработал Минстрой. Как отмечается в докладе Минстроя в правительство, внедрение умных счетчиков на всех этапах...
 
1 июня в РФ начнутся продажи иранских автомобилей Saipa
Российский автодилер "Бест Моторс" 1 июня планирует начать продажи автомобилей иранского бренда Saipa, рассказал вчера на пресс-конференции гендиректор автодилера Александр Степанов. Он уточнил, что до старта продаж компания планирует завезти в...
 
28 марта 2023 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1041 руб.

 0  
28 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 97 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1041 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,071 руб., максимальный - 11,126 руб. Было заключено 3692 сделки. Объем торгов составил 8600,23 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,101 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
28 марта 2023 года 18:55
"Почта России" установила ставку 9-12-го купонов облигаций БО-001Р-07 на уровне 9,5%
АО "Почта России" установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-001Р-07 на уровне 9,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания разместила выпуск 10-летних облигаций на 5 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке 8,45%.

Ставка текущего купона - 10%...
.
28 марта 2023 года 18:54
Туры по России занимают первое место по продажам туров на майские праздники
Спрос на туры по России с заездами на майские праздники достаточно высокий, путешествия по стране занимают существенную долю в общей структуре продаж туроператоров, сообщили опрошенные порталом "Интерфакс-Туризм" туркомпании.

"Россия занимает первое место по продажам...    читать дальше
.
28 марта 2023 года 18:46
МГКЛ установил ставку 4-го купона облигаций 001P-01 на уровне 16,5%
"МГКЛ" (АО "Мосгорломбард") установило ставку 4-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 16,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Эмитент в июле 2022 года разместил выпуск объемом 150 млн рублей со сроком обращения 4,5 года.

Ставка 1-го купона...    читать дальше
.
28 марта 2023 года 18:46
Минфин перечислил НРД 7,8 млрд рублей для выплаты купона по евробондам "Россия-2035"
Минфин в соответствии с указом президента РФ от 22 июня перечислил в "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) 7,8 млрд рублей (эквивалент $102 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2035 году, сообщило министерство.

НРД...    читать дальше
.
28 марта 2023 года 18:39
Рыбаки РФ в ходе охотоморской путины увеличили вылов минтая на 16%
Рыбаки РФ в ходе завершающегося первого сезона охотоморской путины к 27 марта выловили 872 тыс. тонн минтая, что на 16% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Росрыболовство.

Основной объем выловлен в Охотском море - 739 тыс. тонн (на 9%...    читать дальше
.
28 марта 2023 года 18:32
Нефть ускорила рост - Brent подорожала до $78,53 за баррель
Подъем цен на нефть ускорился во вторник благодаря уменьшению опасений по поводу мирового банковского кризиса и ослаблению курса доллара.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 мск подорожали на $0,41 (0,52%) - до $78,53 за...    читать дальше
.
28 марта 2023 года 18:19
ОСК подала документы для проведения программы финансового оздоровления - замглавы Минпромторга
"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) подала документы для проведения программы финансового оздоровления, сообщил журналистам замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Там есть все расчеты, которые прошли экспертизу. Дальше будет приниматься...    читать дальше
.
28 марта 2023 года 18:10
"Черкизово" планирует увеличить посевы зерна и масличных культур
Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мясной продукции в РФ, завершает подготовку к посевной кампании и планирует в этом году разместить посевы на 224,4 тыс. га, сообщается в ее пресс-релизе.

В прошлом году площадь сева составляла 210 тыс. га.

В...    читать дальше
.
28 марта 2023 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,6228 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 298 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,6228 руб.

Минимальный курс доллара США составил 76,285 руб., максимальный - 76,9775 руб. Было...    читать дальше
.
28 марта 2023 года 17:46
"Совкомфлот" разместил облигации на 2,6 млрд юаней
ПАО "Совкомфлот" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 2,6 млрд юаней, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 23 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 5,25% годовых, а объем размещения - не менее...    читать дальше
.
28 марта 2023 года 17:44
АКРА подтвердило рейтинг "РНПК" на уровне "AAA(RU)", прогноз - "стабильный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг дочерней компании Банка России - АО "Российская Национальная Перестраховочная Компания" (РНПК) на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

"Кредитный...    читать дальше
.
28 марта 2023 года 17:39
"Глобал факторинг нетворк Рус" завершил размещение облигаций на 150 млн рублей
ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" завершило размещение облигаций серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей и сроком обращения 3,5 года, говорится в сообщении компании.

Организатором размещения выступила ИК "Риком-траст".

Ставка 1-го купона установлена на уровне...    читать дальше
.
28 марта 2023 года 17:37
РЭО установил премию к ключевой ставке ЦБ по бондам объемом почти 3 млрд руб. в размере 3,35%
Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" (ППК "РЭО") установила размер спреда к ключевой ставке ЦБ по облигациям 2-й серии с погашением в декабре 2032 года объемом 2 млрд 978,106 млн рублей в размере 3,35% годовых, говорится в сообщении...    читать дальше
.
28 марта 2023 года 17:32
Золото дорожает после двух сессий снижения цен
Цены на золото растут во вторник, восстанавливаясь после снижения по итогам двух предыдущих сессий.

Котировки апрельских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 17:15 мск выросли на 0,43%, до $1962,2 за тройскую унцию.

Серебро с поставкой в мае...    читать дальше
.
28 марта 2023 года 17:21
Индекс потребдоверия в США в марте превысил февральский показатель
Индекс потребительского доверия в США в марте повысился до 104,2 пункта по сравнению с пересмотренными 103,4 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение...    читать дальше
.
28 марта 2023 года 17:10
Фондовые индексы США не показывают единой динамики в начале торгов
Американские фондовые индексы движутся разнонаправленно в ходе торгов во вторник.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:44 мск вырос на 37,87 пункта (0,12%) и составил 32469,95 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 6,76 пункта (0,17%) - до...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.