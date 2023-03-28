Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1041 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,071 руб., максимальный - 11,126 руб. Было заключено 3692 сделки. Объем торгов составил 8600,23 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,101 руб. за юань.

28 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 97 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1041 руб.

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АО "Почта России" установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-001Р-07 на уровне 9,5% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила выпуск 10-летних облигаций на 5 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке 8,45%. Компания разместила выпуск 10-летних облигаций на 5 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке 8,45%. Ставка текущего купона - 10%... Ставка текущего купона - 10%...

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Спрос на туры по России с заездами на майские праздники достаточно высокий, путешествия по стране занимают существенную долю в общей структуре продаж туроператоров, сообщили опрошенные порталом "Интерфакс-Туризм" туркомпании. "Россия занимает первое место по продажам... "Россия занимает первое место по продажам... читать дальше

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"МГКЛ" (АО "Мосгорломбард") установило ставку 4-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 16,5% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент в июле 2022 года разместил выпуск объемом 150 млн рублей со сроком обращения 4,5 года. Эмитент в июле 2022 года разместил выпуск объемом 150 млн рублей со сроком обращения 4,5 года. Ставка 1-го купона... Ставка 1-го купона... читать дальше

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Минфин в соответствии с указом президента РФ от 22 июня перечислил в "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) 7,8 млрд рублей (эквивалент $102 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2035 году, сообщило министерство. НРД... НРД... читать дальше

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Рыбаки РФ в ходе завершающегося первого сезона охотоморской путины к 27 марта выловили 872 тыс. тонн минтая, что на 16% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Росрыболовство. Основной объем выловлен в Охотском море - 739 тыс. тонн (на 9%... Основной объем выловлен в Охотском море - 739 тыс. тонн (на 9%... читать дальше

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Подъем цен на нефть ускорился во вторник благодаря уменьшению опасений по поводу мирового банковского кризиса и ослаблению курса доллара. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 мск подорожали на $0,41 (0,52%) - до $78,53 за... Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 мск подорожали на $0,41 (0,52%) - до $78,53 за... читать дальше

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"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) подала документы для проведения программы финансового оздоровления, сообщил журналистам замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. "Там есть все расчеты, которые прошли экспертизу. Дальше будет приниматься... "Там есть все расчеты, которые прошли экспертизу. Дальше будет приниматься... читать дальше

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Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мясной продукции в РФ, завершает подготовку к посевной кампании и планирует в этом году разместить посевы на 224,4 тыс. га, сообщается в ее пресс-релизе. В прошлом году площадь сева составляла 210 тыс. га. В прошлом году площадь сева составляла 210 тыс. га. В... В... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 298 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,6228 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,285 руб., максимальный - 76,9775 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,285 руб., максимальный - 76,9775 руб. Было... читать дальше

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ПАО "Совкомфлот" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 2,6 млрд юаней, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 23 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 5,25% годовых, а объем размещения - не менее... Сбор заявок на выпуск прошел 23 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 5,25% годовых, а объем размещения - не менее... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг дочерней компании Банка России - АО "Российская Национальная Перестраховочная Компания" (РНПК) на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства. "Кредитный... "Кредитный... читать дальше

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ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" завершило размещение облигаций серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей и сроком обращения 3,5 года, говорится в сообщении компании. Организатором размещения выступила ИК "Риком-траст". Организатором размещения выступила ИК "Риком-траст". Ставка 1-го купона установлена на уровне... Ставка 1-го купона установлена на уровне... читать дальше

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Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" (ППК "РЭО") установила размер спреда к ключевой ставке ЦБ по облигациям 2-й серии с погашением в декабре 2032 года объемом 2 млрд 978,106 млн рублей в размере 3,35% годовых, говорится в сообщении... читать дальше

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Цены на золото растут во вторник, восстанавливаясь после снижения по итогам двух предыдущих сессий. Котировки апрельских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 17:15 мск выросли на 0,43%, до $1962,2 за тройскую унцию. Котировки апрельских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 17:15 мск выросли на 0,43%, до $1962,2 за тройскую унцию. Серебро с поставкой в мае... Серебро с поставкой в мае... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в марте повысился до 104,2 пункта по сравнению с пересмотренными 103,4 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Аналитики в среднем прогнозировали снижение... Аналитики в среднем прогнозировали снижение... читать дальше

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Американские фондовые индексы движутся разнонаправленно в ходе торгов во вторник. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:44 мск вырос на 37,87 пункта (0,12%) и составил 32469,95 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:44 мск вырос на 37,87 пункта (0,12%) и составил 32469,95 пункта. Standard & Poor's 500 понизился на 6,76 пункта (0,17%) - до... Standard & Poor's 500 понизился на 6,76 пункта (0,17%) - до... читать дальше

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