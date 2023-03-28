28 марта 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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28 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Март 2023
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Март 2023
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Февраль 2023
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Январь 2023
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Март 2023
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28 марта 2023 года 18:55
АО "Почта России" установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-001Р-07 на уровне 9,5% годовых, говорится в сообщении компании.
Компания разместила выпуск 10-летних облигаций на 5 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке 8,45%.
Ставка текущего купона - 10%...
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28 марта 2023 года 18:54
Спрос на туры по России с заездами на майские праздники достаточно высокий, путешествия по стране занимают существенную долю в общей структуре продаж туроператоров, сообщили опрошенные порталом "Интерфакс-Туризм" туркомпании.
"Россия занимает первое место по продажам... читать дальше
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28 марта 2023 года 18:46
"МГКЛ" (АО "Мосгорломбард") установило ставку 4-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 16,5% годовых, говорится в сообщении компании.
Эмитент в июле 2022 года разместил выпуск объемом 150 млн рублей со сроком обращения 4,5 года.
Ставка 1-го купона... читать дальше
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28 марта 2023 года 18:46
Минфин в соответствии с указом президента РФ от 22 июня перечислил в "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) 7,8 млрд рублей (эквивалент $102 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2035 году, сообщило министерство.
НРД... читать дальше
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28 марта 2023 года 18:39
Рыбаки РФ в ходе завершающегося первого сезона охотоморской путины к 27 марта выловили 872 тыс. тонн минтая, что на 16% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Росрыболовство.
Основной объем выловлен в Охотском море - 739 тыс. тонн (на 9%... читать дальше
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28 марта 2023 года 18:32
Подъем цен на нефть ускорился во вторник благодаря уменьшению опасений по поводу мирового банковского кризиса и ослаблению курса доллара.
Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 мск подорожали на $0,41 (0,52%) - до $78,53 за... читать дальше
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28 марта 2023 года 18:19
"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) подала документы для проведения программы финансового оздоровления, сообщил журналистам замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
"Там есть все расчеты, которые прошли экспертизу. Дальше будет приниматься... читать дальше
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28 марта 2023 года 18:10
Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мясной продукции в РФ, завершает подготовку к посевной кампании и планирует в этом году разместить посевы на 224,4 тыс. га, сообщается в ее пресс-релизе.
В прошлом году площадь сева составляла 210 тыс. га.
В... читать дальше
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28 марта 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 298 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,6228 руб.
Минимальный курс доллара США составил 76,285 руб., максимальный - 76,9775 руб. Было... читать дальше
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28 марта 2023 года 17:46
ПАО "Совкомфлот" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 2,6 млрд юаней, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 23 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 5,25% годовых, а объем размещения - не менее... читать дальше
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28 марта 2023 года 17:44
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг дочерней компании Банка России - АО "Российская Национальная Перестраховочная Компания" (РНПК) на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
"Кредитный... читать дальше
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28 марта 2023 года 17:39
ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" завершило размещение облигаций серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей и сроком обращения 3,5 года, говорится в сообщении компании.
Организатором размещения выступила ИК "Риком-траст".
Ставка 1-го купона установлена на уровне... читать дальше
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28 марта 2023 года 17:37
Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" (ППК "РЭО") установила размер спреда к ключевой ставке ЦБ по облигациям 2-й серии с погашением в декабре 2032 года объемом 2 млрд 978,106 млн рублей в размере 3,35% годовых, говорится в сообщении... читать дальше
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28 марта 2023 года 17:32
Цены на золото растут во вторник, восстанавливаясь после снижения по итогам двух предыдущих сессий.
Котировки апрельских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 17:15 мск выросли на 0,43%, до $1962,2 за тройскую унцию.
Серебро с поставкой в мае... читать дальше
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28 марта 2023 года 17:21
Индекс потребительского доверия в США в марте повысился до 104,2 пункта по сравнению с пересмотренными 103,4 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.
Аналитики в среднем прогнозировали снижение... читать дальше
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28 марта 2023 года 17:10
Американские фондовые индексы движутся разнонаправленно в ходе торгов во вторник.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:44 мск вырос на 37,87 пункта (0,12%) и составил 32469,95 пункта.
Standard & Poor's 500 понизился на 6,76 пункта (0,17%) - до... читать дальше
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