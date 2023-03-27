Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,593 руб.

Минимальный курс доллара США составил 76,405 руб., максимальный - 77,245 руб. Было заключено 9613 сделок. Объем торгов составил 38254,06 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,5975 руб. за доллар США.

27 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2195 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,593 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 43200,725 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 761,618 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 49 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1128 руб. Минимальный курс юаня составил 11,089 руб., максимальный - 11,181 руб. Было заключено 44162 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,089 руб., максимальный - 11,181 руб. Было заключено 44162 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 574 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,3505 руб. Минимальный курс евро составил 82,0875 руб., максимальный - 83,1275 руб. Было заключено 16345... Минимальный курс евро составил 82,0875 руб., максимальный - 83,1275 руб. Было заключено 16345... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1138 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,6141 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,41 руб., максимальный - 77,2425 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 76,41 руб., максимальный - 77,2425 руб. Была... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги уверенным ростом, и завершил понедельник так же. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 2,06% и составил 2440,68 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 2,06% и составил 2440,68 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 2,47% - до 1001,94 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 2,47% - до 1001,94 пункта. Европейские рынки акций... Европейские рынки акций... читать дальше

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По итогам 2022 года чистая прибыль китайской телекоммуникационной компании China Telecom увеличилась на 6,3% - до 27,6 млрд юаней ($4,04 млрд). Выручка выросла на 9,5% и составила 481,4 млрд юаней, сообщается в пресс-релизе компании. В том числе доходы от... Выручка выросла на 9,5% и составила 481,4 млрд юаней, сообщается в пресс-релизе компании. В том числе доходы от... читать дальше

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Общий объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом в январе-феврале увеличился на 35,7% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 136,04 млрд юаней, сообщил Минторг страны. В долларовом выражении данный показатель вырос на 26,5% и достиг $19,96... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться на фоне ослабления опасений относительно состояния банковских систем США и Европы, сообщает MarketWatch. "Несколько недель для нефти были волатильными из-за банковского шторма, инвесторы вынуждены были ухудшать свои... "Несколько недель для нефти были волатильными из-за банковского шторма, инвесторы вынуждены были ухудшать свои... читать дальше

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"Предел скорости" мировой экономики - максимальные долгосрочные темпы, которыми она может расти, не провоцируя инфляцию - к 2030 году упадет до самого низкого значения за 30 лет, прогнозирует Всемирный банк. Для повышения производительности труда и предложения рабочей... Для повышения производительности труда и предложения рабочей... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2195 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,593 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,405 руб., максимальный - 77,245 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,405 руб., максимальный - 77,245 руб. Было... читать дальше

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В 2022 году, согласно статистике Банка России, страховщики РФ увеличили сбор премий по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) на 6,9% по сравнению с 2021 годом - до 213,7 млрд руб. Выплаты по ДМС по итогам 2022 года составили 156,1 млрд руб., увеличившись на... читать дальше

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Новый завод американского автопроизводителя Ford Motor будет выпускать 500 тыс. электромобилей в год после выхода на полную мощность, говорится в сообщении компании. Производственный комплекс BlueOval City строится рядом с Мемфисом (штат Теннесси) и обойдется Ford и его... Производственный комплекс BlueOval City строится рядом с Мемфисом (штат Теннесси) и обойдется Ford и его... читать дальше

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Saudi Aramco подписала соглашение о приобретении 10% акций китайской нефтехимической Rongsheng Petrochemical Co., сообщает госкомпания Саудовской Аравии. Сумма сделки - $3,6 млрд (24,6 млрд юаней). Ожидается, что она будет закрыта к концу 2023 года, после одобрения всеми... читать дальше

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Власти Индии рассматривают возможность создания стратегического резерва сжиженного природного газа (СПГ) для защиты от скачков цен и дефицита товара, передает Bloomberg со ссылкой на финдиректора крупнейшего в стране импортера этого ресурса. Правительство предложило... Правительство предложило... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов на новостях из банковской отрасли. Dow Jones Industrial Average к 16:58 мск увеличился на 0,67% и достиг 32452,9 пункта. Лидерами роста котировок среди компонентов индекса выступают акции Merck & Co., подорожавшие... Dow Jones Industrial Average к 16:58 мск увеличился на 0,67% и достиг 32452,9 пункта. Лидерами роста котировок среди компонентов индекса выступают акции Merck & Co., подорожавшие... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 3-летним облигациям ПАО "Совкомфлот" серии 001Р-01 объемом 2,6 млрд юаней кредитный рейтинг на уровне ruAAA, сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за... По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за... читать дальше

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