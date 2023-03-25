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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 марта в размере 76,4479 руб., евро - 82,3923 руб.
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25 марта 2023 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 марта в размере 76,4479 руб., евро - 82,3923 руб.
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25 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 марта, составляет 76,4479 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,07 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 марта, составляет 82,3923 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 75,29 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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