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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,5003 руб.
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24 марта 2023 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,5003 руб.

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24 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2639 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,5003 руб.

Минимальный курс доллара США составил 76 руб., максимальный - 77,2 руб. Была заключена 24601 сделка. Объем торгов составил 88124,88 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,075 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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