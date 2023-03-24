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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,3735 руб.
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24 марта 2023 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,3735 руб.
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24 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 403 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,3735 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,0025 руб., максимальный - 76,8 руб. Было заключено 8493 сделки. Объем торгов составил 35164,2 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,695 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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