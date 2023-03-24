24 марта 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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24 марта. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 27.03 по 02.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|27.03.2023
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Март 2023
|27.03.2023
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Февраль 2023
|27.03.2023
|15:30
|Изменение ВВП США
|IV квартал 2022
|28.03.2023
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Март 2023
|28.03.2023
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Март 2023
|28.03.2023
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Февраль 2023
|28.03.2023
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Январь 2023
|28.03.2023
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Март 2023
|29.03.2023
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Март 2023
|29.03.2023
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Февраль 2023
|29.03.2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 18 по 24 марта
|30.03.2023
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Февраль 2023
|30.03.2023
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Февраль 2023
|30.03.2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 12 по 18 марта
|30.03.2023
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 05 по 11 марта
|30.03.2023
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Март 2023
|30.03.2023
|18:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Март 2023
|31.03.2023
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Февраль 2023
|31.03.2023
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Февраль 2023
|31.03.2023
|10:00
|Изменение ВВП Великобритании
|IV квартал 2022
|31.03.2023
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Март 2023
|31.03.2023
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Март 2023
|31.03.2023
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Январь 2023
|31.03.2023
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Март 2023
|31.03.2023
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Февраль 2023
|31.03.2023
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Март 2023
|31.03.2023
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Январь 2023
|31.03.2023
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Февраль 2023
|31.03.2023
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Март 2023
|31.03.2023
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Март 2023
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