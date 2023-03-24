Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

24 марта. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 27.03 по 02.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 42439,107 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 144,265 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2639 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,5003 руб. Минимальный курс доллара США составил 76 руб., максимальный - 77,2 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 76 руб., максимальный - 77,2 руб. Была заключена... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 363 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1177 руб. Минимальный курс юаня составил 11,072 руб., максимальный - 11,147 руб. Было заключено 47768 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,072 руб., максимальный - 11,147 руб. Было заключено 47768 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6611 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,4079 руб. Минимальный курс евро составил 82,095 руб., максимальный - 82,98 руб. Было заключено 19034... Минимальный курс евро составил 82,095 руб., максимальный - 82,98 руб. Было заключено 19034... читать дальше

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Российский фондовый рынок к вечеру сохранил смешанную динамику blue chips, несмотря на ухудшение внешней конъюнктуры из-за опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира и планы ЕС ввести 11-й пакет антироссийских санкций. ЕС... ЕС... читать дальше

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АО "Эссен Продакшн АГ" (основной бренд "Махеевъ") в 2022 году получило чистую прибыль в размере 2,8 млрд рублей, что в 3,3 раза больше, чем в 2021 году, сообщается в отчетности компании по РСБУ. Выручка увеличилась на 21,4%, до 35,7 млрд рублей. Выручка увеличилась на 21,4%, до 35,7 млрд рублей. Продажи... Продажи... читать дальше

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Более трети трейдеров (39%) ожидают снижения процентной ставки Федеральной резервной системой до конца 2023 года до диапазона 3,75-4% годовых, сообщает MarketWatch. Такой сценарий развития событий сейчас является наиболее вероятным, исходя из котировок фьючерсов на... Такой сценарий развития событий сейчас является наиболее вероятным, исходя из котировок фьючерсов на...

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Акционеры "ФосАгро" на годовом собрании 24 марта одобрили выплату дивидендов в размере 465 рублей на акцию по итогам 2022 года, сообщила компания. Реестр для их получения закроется 4 апреля. Реестр для их получения закроется 4 апреля. Всего на финальные дивиденды будет направлено 60,2 млрд... Всего на финальные дивиденды будет направлено 60,2 млрд... читать дальше

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Россия заняла первое место по турпотоку в Турцию в январе-феврале, он вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на статистику Минтуризма республики. "За первые два месяца Турцию посетили 3,87 млн... "За первые два месяца Турцию посетили 3,87 млн... читать дальше

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Минфин США ввел санкции в отношении белорусских машиностроительных предприятий - Белорусского автозавода (БелАЗ) и Минского автозавода (МАЗ). В сообщении на сайте Минфина говорится, что эти компании включены в SDN List. В сообщении на сайте Минфина говорится, что эти компании включены в SDN List. В пресс-релизе Минфина уточняется, что... В пресс-релизе Минфина уточняется, что... читать дальше

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Polymetal, крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков, может стать первой компанией с операциями в России и листингом на Ближнем Востоке: компания в продвинутой стадии переговоров о листинге с биржей Абу-Даби в случае редомициляции в Казахстан,... читать дальше

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Цены на нефть продолжают снижаться после начала торговой сессии в США, однако не так значительно, как ранее. Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает новая волна опасений относительно ситуации в банковском секторе США и Европы, отмечают аналитики. Это стало... Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает новая волна опасений относительно ситуации в банковском секторе США и Европы, отмечают аналитики. Это стало... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 403 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,3735 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,0025 руб., максимальный - 76,8 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 76,0025 руб., максимальный - 76,8 руб. Было заключено... читать дальше

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Российские кредитные организации смогут поручать иностранным банкам или организациям финансового рынка проведение идентификации клиентов, это необходимо для упрощения обслуживания иностранных лиц, а также для открытия им счетов, в том числе без личного присутствия, следует из... читать дальше

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Единственный акционер Промсвязьбанка (ПСБ) принял решение о присоединении Московского индустриального банка (МИнБа), говорится в сообщении, опубликованном на "Федресурсе". "Интерфакс" направил запрос в Промсвязьбанк. "Интерфакс" направил запрос в Промсвязьбанк. В январе ПСБ внес в уставный капитал 100%... В январе ПСБ внес в уставный капитал 100%... читать дальше

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Московский кредитный банк (МКБ) в 2022 году сократил чистую прибыль по МСФО в 3,5 раза - до 7,5 млрд рублей по сравнению с 26,2 млрд рублей прибыли в 2021 году, следует из отчета банка. Расходы на резервы в 2022 году выросли в 3,2 раза - до 25,9 млрд рублей против 8,1... Расходы на резервы в 2022 году выросли в 3,2 раза - до 25,9 млрд рублей против 8,1... читать дальше

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