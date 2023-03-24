.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,11 руб.
.
24 марта 2023 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,11 руб.
|0
24 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 590 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,11 руб. Минимальный курс юаня составил 11,068 руб., максимальный - 11,14 руб. Было заключено 3070 сделок. Объем торгов составил 8777,31 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,1 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
24 марта 2023 года 15:30
В понедельник, 27 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам еврооблигаций на общую сумму $30,98 млн
В понедельник, 27 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам еврооблигаций на общую сумму $30,98 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.24 марта 2023 года 15:30
В понедельник, 27 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 3,42 млрд руб.
В понедельник, 27 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 3,42 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.24 марта 2023 года 15:30
В понедельник, 27 марта, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 113,24 млрд руб.
В понедельник, 27 марта, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 113,24 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.24 марта 2023 года 15:24
Американский автопроизводитель Ford Motor (SPB: F) сообщил об операционном убытке сегмента электромобилей в размере $2,1 млрд по итогам 2022 года. Сегменты традиционных и коммерческих автомобилей получили операционную прибыль (скорректированная EBIT) в размере $6,8... читать дальше
.24 марта 2023 года 15:20
АФК "Система" установила ставку 13-го купона облигаций серии 001Р-06 на уровне 9% годовых, говорится в сообщении компании. Десятилетний выпуск на 15 млрд рублей был размещен в апреле 2017 года по ставке 8,9% годовых. Ставка текущего купона - 17% годовых. По выпуску...
.24 марта 2023 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8817 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,3972 руб. Минимальный курс евро составил 81,89 руб., максимальный - 82,845 руб. Было заключено 6287... читать дальше
.24 марта 2023 года 15:07
Китайский производитель электроники Xiaomi Corp. резко сократил выручку по итогам четвертого квартала на 23% до 66,05 млрд юаней ($9,68 млрд). В том числе в сегменте смартфонов доходы упали на 27%. Тем временем чистая прибыль повысилась на 28,6%, до 3,14 млрд... читать дальше
.24 марта 2023 года 14:54
ООО "Озон" (Самарская область, г.Жигулевск) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 13% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Сбор заявок на... читать дальше
.24 марта 2023 года 14:49
Ведомства прорабатывают вопрос передачи "Газпром нефти" в рамках договора долгосрочной аренды имущества бывшего объекта по уничтожению химического оружия "Кизнер" в Удмуртии. Компания намерена наладить на этой площадке производство мало- и среднетоннажной химической... читать дальше
.24 марта 2023 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,04 пункта (0,044%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2389,39 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2394,01 (+0,24%) пункта, минимальное - 2384,43... читать дальше
.24 марта 2023 года 14:36
Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,34% - до 51096 руб./т, на Регуляр-92 - на 1,61%, до 45599 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями...
.24 марта 2023 года 14:28
Страховщики РФ по страхованию имущества физлиц увеличили в 2022 году сборы на 3%, выплаты - на 14,1%
Совокупные сборы российских страховщиков в сегменте страхования имущества физлиц (кроме транспорта и грузов) по итогам 2022 года увеличились на 3% - до 84,3 млрд рублей, выплаты выросли на 14,1% - до 10,4 млрд рублей, следует из статистики Банка России. В структуре... читать дальше
.24 марта 2023 года 14:20
Цены на нефть усилили падение днем в пятницу на фоне общей волатильности на мировых финансовых рынках. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:56 подешевели на $2,47 (3,25%) - до $73,44 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI... читать дальше
.24 марта 2023 года 14:12
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ОАО "МРСК Урала" до уровня ruAA+, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruAA со стабильным... читать дальше
.24 марта 2023 года 14:03
Сбербанк в марте планирует выдать ипотечные кредиты на 300 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Банк отмечает рост спроса на ипотеку в первом квартале 2023 года. Так, даже в январе ("низкий сезон") россияне оформили в Сбербанке ипотеку на 171 млрд... читать дальше
.24 марта 2023 года 13:56
Введение моратория на плановые проверки на рынке моторного топлива не привело к увеличению объемов суррогата на российских АЗС, сообщил "Интерфаксу" руководитель Росстандарта Антон Шалаев. "Снижение числа проверок в соответствии с действующим мораторием в целом не... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.