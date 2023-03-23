Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,2364 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,7125 руб., максимальный - 76,935 руб. Было заключено 22645 сделок. Объем торгов составил 90630,8 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76 руб. за доллар США.

23 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7195,999999999999 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,2364 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 42436,502 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 261,897 млрд руб., или на...

.

ДОМ.РФ приобрел в рамках оферты 7 млн 391 тыс. 760 облигаций серии 001P-01R по цене 100% от номинала, говорится в сообщении госкорпорации. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 49,29%... Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 49,29%... читать дальше

.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 40-го купона облигаций серии А25 в размере 8,1% годовых, говорится в сообщении госкорпорации. Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А25 на 6 млрд рублей в апреле 2013 года. Срок обращения выпуска - около 13,4 года. Ставка текущего... Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А25 на 6 млрд рублей в апреле 2013 года. Срок обращения выпуска - около 13,4 года. Ставка текущего... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7195,999999999999 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,2364 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,7125 руб., максимальный - 76,935... Минимальный курс доллара США составил 75,7125 руб., максимальный - 76,935... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 898 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,069 руб. Минимальный курс евро составил 82,4 руб., максимальный - 83,885 руб. Было заключено 21732 сделки.... Минимальный курс евро составил 82,4 руб., максимальный - 83,885 руб. Было заключено 21732 сделки.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 50 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,154 руб. Минимальный курс юаня составил 11,059 руб., максимальный - 11,248 руб. Было заключено 57186 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,059 руб., максимальный - 11,248 руб. Было заключено 57186 сделок.... читать дальше

.

Российский фондовый рынок, начавший торги без единой динамики индексов, и завершил четверг так же. Индекс МосБиржи к 18:50 мск на 0,23% и составил 2388,35 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск на 0,23% и составил 2388,35 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,96% - до 989,43 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,96% - до 989,43 пункта. Европейские рынки акций с утра... Европейские рынки акций с утра... читать дальше

.

Правительство РФ рассматривает возможность увеличения закупок зерна в государственный интервенционный фонд на 7 млн тонн, до 10 млн тонн, однако для этого необходимо дополнительное финансирование, сообщила в четверг журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко после отчета... читать дальше

.

Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили прогнозирует, что в 2023 году экономический рост в стране будет более высоким, чем в 2022 году, который, по окончательным данным Грузстата, составил 10,1%. "Уровень экономического роста соответствует показателям допандемийного 2019... "Уровень экономического роста соответствует показателям допандемийного 2019... читать дальше

.

Увеличение энергопотребления в России с начала этого года составило 0,6%, оно замедлилось из-за температуры, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Был рост 0,6% (по состоянию на 22 марта). Был 1,3% (ранее), но сейчас "температурные качели", -... "Был рост 0,6% (по состоянию на 22 марта). Был 1,3% (ранее), но сейчас "температурные качели", -... читать дальше

.

ООО "Концессии водоснабжения" и ООО "Концессии теплоснабжения" (обе Волгоград) выкупили по офертам по соглашению с владельцами все выпуски облигаций в обращении, следует из сообщений компаний. Так, общее количество приобретённых облигаций ООО "Концессии водоснабжения"... Так, общее количество приобретённых облигаций ООО "Концессии водоснабжения"... читать дальше

.

Нефтяные цены вечером перешли к подъему на фоне ослабления доллара и могут завершить в плюсе четвертую сессию подряд. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:14 мск подорожали на $0,5 (0,65%) - до $77,19 за баррель. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:14 мск подорожали на $0,5 (0,65%) - до $77,19 за баррель. Котировки... Котировки... читать дальше

.

Нью-Йорк вновь занял 1-е место в списке крупнейших финансовых центров мира, говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index (GFCI). Нью-Йорк обогнал в рейтинге Лондон осенью 2018 года... Нью-Йорк обогнал в рейтинге Лондон осенью 2018 года... читать дальше

.

ПАО "Совкомфлот" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 2,6 млрд юаней на уровне 4,95% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 23 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 5,25%... Сбор заявок на выпуск прошел 23 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 5,25%... читать дальше

.

Минэкономразвития ожидает "видимый рост" российской экономики в 2023 году, представит уточненный прогноз в апреле, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Он не стал уточнять, насколько значимым ожидается рост, отметив, что "калибровка прогноза"... Он не стал уточнять, насколько значимым ожидается рост, отметив, что "калибровка прогноза"... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6126 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,3332 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,7225 руб., максимальный - 76,965 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,7225 руб., максимальный - 76,965 руб. Было... читать дальше

.