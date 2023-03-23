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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 83,069 руб.
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23 марта 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 83,069 руб.
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23 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 898 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,069 руб. Минимальный курс евро составил 82,4 руб., максимальный - 83,885 руб. Было заключено 21732 сделки. Объем торгов составил 55160,74 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 82,64 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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