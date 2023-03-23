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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 24 марта в размере 83,1452 руб.
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23 марта 2023 года 16:18
ЦБ РФ установил курс евро с 24 марта в размере 83,1452 руб.
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23 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 марта, составляет 83,1452 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,82 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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