Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2061 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,18 руб., максимальный - 11,247 руб. Была заключена 3321 сделка. Объем торгов составил 8844,24 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,194 руб. за юань.

23 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 521 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2061 руб.

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Чистая прибыль китайской China Mobile в 2022 году увеличилась на 8%, выручка - на 10,5%, говорится в сообщении компании. По итогам года оператор связи получил чистую прибыль в размере 125,46 млрд юаней ($18,23 млрд), или 5,88 юаня на акцию, против 116,15 млрд в 2021... По итогам года оператор связи получил чистую прибыль в размере 125,46 млрд юаней ($18,23 млрд), или 5,88 юаня на акцию, против 116,15 млрд в 2021... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг изменились без единой динамики: индикаторы Японии и Австралии снизились, Китай и Корея в плюсе. Инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы США и заявления его... Инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы США и заявления его... читать дальше

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Норвежский центробанк повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 3% годовых, по итогам заседания в четверг. Решение ЦБ совпало с прогнозом экспертов, опрошенных The Wall Street Journal. Решение ЦБ совпало с прогнозом экспертов, опрошенных The Wall Street Journal. Ставка с большой вероятностью будет увеличена еще... Ставка с большой вероятностью будет увеличена еще... читать дальше

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В России с 1 января 2024 года будет проведена индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%; также будет увеличен размер социальных пенсий - за год они вырастут более чем на 13,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что одна из задач на... читать дальше

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Массового "выпуска" средств со специальных рублевых счетов "С", открытых для нерезидентов из недружественных юрисдикций, на повестке дня нет, обсуждаются только схемы обмена, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков. "Нет, не... "Нет, не... читать дальше

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Правительство РФ планирует в ближайшее время выделить 1 млрд рублей на промышленную ипотеку в ее расширенном формате (не только покупка, но и строительство, и модернизация площадей) дополнительно к уже запланированным на этот год субсидиям в объеме 300 млн рублей, сообщил... читать дальше

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Стоимость традиционного английского завтрака в феврале увеличилась на 22% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и впервые превысила 35 фунтов стерлингов ($43), свидетельствуют расчеты агентства Bloomberg. Показатель, учитывающий цены на колбасу, бекон, яйца, хлеб,... Показатель, учитывающий цены на колбасу, бекон, яйца, хлеб,... читать дальше

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Швейцарский национальный банк (SNB, центробанк страны) в четверг повысил базовую ставку на 50 базисных пунктов - до 1,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. Таким образом, ставка в Швейцарии сейчас находится на максимуме с ноября 2008 года. Таким образом, ставка в Швейцарии сейчас находится на максимуме с ноября 2008 года. SNB также не... SNB также не... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,2 пункта (0,301%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2386,68 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2396,41 (+0,11%) пункта,... читать дальше

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Наблюдательный совет Сбербанка одобрил возможность приобретения банком ранее размещенных инвестиционных облигаций (облигации со структурным доходом, серий ИОС) у их держателей, сообщается в раскрытии, а также в пресс-релизе кредитной организации. Как следует из... Как следует из... читать дальше

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Россия остаётся открытой для перспективных зарубежных проектов и намерена их поддерживать, но будет защищать интересы "наших людей", если иностранные компании решат бросить управление бизнесом в РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выступая в Госдуме с... Выступая в Госдуме с... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 16 марта по 23 марта) - 79,4515 руб. за доллар, максимальное значение - 80,3257 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,26 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 82,03/86,6 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 56 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,45/78,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 25 коп., средний...

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До 180 млрд рублей выделено для регионов России на опережающее финансирование для строительства объектов, сообщил сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В текущей ситуации нашли возможность применять такой механизм (опережающего финансирования) и для строительства... "В текущей ситуации нашли возможность применять такой механизм (опережающего финансирования) и для строительства... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,31/79,45 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 20 коп., Cредний курс продажи упал...

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