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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 марта
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22 марта 2023 года 16:06

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 марта

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22 марта. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 23 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4830,86 (-34,17) руб./грамм; на серебро - 55,58 (+0,01) руб./грамм; на платину - 2432,13 (-1,19) руб./грамм; на палладий - 3478,72 (+25,14) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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