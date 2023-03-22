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Qiwi подала запрос на проведение слушания по обжалованию решения Nasdaq о делистинге ее акций. Как говорится в сообщении Qiwi, группа 21 марта направила официальный запрос на устное слушание по обжалованию решения Nasdaq о делистинге. Как говорится в сообщении Qiwi, группа 21 марта направила официальный запрос на устное слушание по обжалованию решения Nasdaq о делистинге. "Qiwi соблюдает все... "Qiwi соблюдает все... читать дальше

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Количество постаматов в Москве и Московской области за последние пять лет увеличилось до 10 тыс., сообщили в пресс-службе агентства инноваций столицы со ссылкой на исследование. "Количество постаматов в Москве и Московской области за последние пять лет увеличилось более... "Количество постаматов в Москве и Московской области за последние пять лет увеличилось более... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,95/79,89 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 68 коп., Cредний курс продажи...

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Сегодняшние торги российский рынок акций начал в красной зоне на смешанных сигналах с внешних рынков капитала и в ожидании решения Федрезерва США по монетарной политике. Вчера фондовые индексы стран Западной Европы увеличились вторую сессию подряд на фоне ослабления... Вчера фондовые индексы стран Западной Европы увеличились вторую сессию подряд на фоне ослабления... читать дальше

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По итогам 2022 года чистая прибыль банка "Зенит" по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) составила 811,2 млн рублей, что в 3,5 раза меньше показателя предыдущего года, сообщается в отчетности кредитной организации. Чистые процентные доходы снизились на 0,4%... Чистые процентные доходы снизились на 0,4%... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 марта по данным на начало операционного дня выросло до 1360,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 22 марта снижена на 0,1%, до 5 тыс. 327,9 тыс. рублей с 5 тыс. 344 рублей, сообщил Минсельхоз. Снижение составило 0,1%. Пошлина снижается вторую неделю подряд, впервые с 25 января. Снижение составило 0,1%. Пошлина снижается вторую неделю подряд, впервые с 25 января. Пошлина на ячмень повышена до 3 тыс. 298,2... Пошлина на ячмень повышена до 3 тыс. 298,2... читать дальше

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Минфин в соответствии с указом президента РФ от 22 июня перечислил в "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) 5,1 млрд рублей (эквивалент $65,6 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2029 году, сообщило... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов курс доллара США по отношению к основным мировым валютам демонстрирует минимальные колебания в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии. Экономисты и участники рынка сходятся во мнении, что руководство ФРС будет... Экономисты и участники рынка сходятся во мнении, что руководство ФРС будет... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 марта составили по Российской Федерации 2554,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2373,1 млрд руб. На... На... читать дальше

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Средства юрлиц в российских банках в феврале выросли на 1,1% (на 504 млрд рублей) - до 46,7 трлн рублей после роста в январе на 4,1%, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора. Средства населения (без учета счетов эскроу) в феврале увеличились на 2% (на... Средства населения (без учета счетов эскроу) в феврале увеличились на 2% (на... читать дальше

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БКЗ" полностью разместило 3-летние дебютные облигации 1-й серии на 300 млн рублей, говорится в сообщении компании. Размещение займа началось 17 февраля. Размещение займа началось 17 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов, купоны... Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов, купоны... читать дальше

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Американский производитель спортивных товаров Nike Inc.в третьем квартале 2023 финансового года снизил чистую прибыль на 11% до $1,24 млрд, или 79 центов в расчете на акцию, по сравнению с $1,396 млрд, или 87 центов на акцию, полученных за аналогичный период годом... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут вслед за аналогичной динамикой на рынке акций США днем ранее. Инвесторы надеются на то, что худший этап банковского кризиса остался позади, пишет Trading Economics. Кроме того, все внимание... Инвесторы надеются на то, что худший этап банковского кризиса остался позади, пишет Trading Economics. Кроме того, все внимание... читать дальше

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2 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-425 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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В феврале банки РФ, по предварительным данным, ускорили рост ипотечного портфеля до 1,5% после традиционного снижения в январе (+0,6%), говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора. При этом, как отмечает ЦБ, темпы роста все равно ниже среднемесячных за 2021 год... читать дальше

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