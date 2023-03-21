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21 марта 2023 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1649 руб.

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21 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 245,00000000000003 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1649 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,135 руб., максимальный - 11,243 руб. Было заключено 45289 сделок. Объем торгов составил 101165,26 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,161 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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