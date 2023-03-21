Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1747 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,14 руб., максимальный - 11,242 руб. Было заключено 3136 сделок. Объем торгов составил 6609,25 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,173 руб. за юань.

21 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 366 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1747 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 42614,002 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 628,423 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1778 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,5563 руб. Минимальный курс евро составил 82,2475 руб., максимальный - 82,8775 руб. Было заключено 14058... Минимальный курс евро составил 82,2475 руб., максимальный - 82,8775 руб. Было заключено 14058... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3174 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,8211 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,625 руб., максимальный - 77,315 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,625 руб., максимальный - 77,315 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 245,00000000000003 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1649 руб. Минимальный курс юаня составил 11,135 руб., максимальный - 11,243 руб. Было... Минимальный курс юаня составил 11,135 руб., максимальный - 11,243 руб. Было... читать дальше

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Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО "Элит Строй" (бренд ГК "Страна Девелопмент") серии 002P объемом 10 млрд рублей, сообщается в материалах биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-00593-R-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-00593-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы... В рамках бессрочной программы... читать дальше

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Российско-китайские переговоры были успешными, Россия и Китай могут находить решения самых сложных проблем, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина. "Мы искренне рады возможности вновь принимать в России с... "Мы искренне рады возможности вновь принимать в России с... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру во вторник сумел сохранить оптимистичный настрой (индексы выросли по итогам торгов на 0,04-0,42%) на фоне улучшения внешней конъюнктуры и ожиданий итогов встречи глав России и Китая. Во вторник в Большом Кремлевском дворце проходят переговоры президента... читать дальше

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"Газпром" в 2022 году прирастил 529,2 млрд куб. м запасов газа за счет геологоразведки, сообщила компания. "Уже восемнадцатый год подряд показатель прироста превышает объемы добычи. Тем самым компания обеспечивает долгосрочные возможности для надежных поставок газа... "Уже восемнадцатый год подряд показатель прироста превышает объемы добычи. Тем самым компания обеспечивает долгосрочные возможности для надежных поставок газа... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочный рейтинг эмитента Tesla до инвестиционного уровня "Baa3". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Аналитики Moody's прогнозируют, что поставки Tesla в... Аналитики Moody's прогнозируют, что поставки Tesla в... читать дальше

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ОАО "РЖД" с начала года фиксирует рост грузоперевозок в сообщении с Китаем. "В 2022 г. удалось достичь рекордного объема перевозок (через железнодорожные пункты пропуска и порты) - 123 млн тонн, что почти на треть превысило показатель 2021 г. Высокая динамика перевозок... "В 2022 г. удалось достичь рекордного объема перевозок (через железнодорожные пункты пропуска и порты) - 123 млн тонн, что почти на треть превысило показатель 2021 г. Высокая динамика перевозок... читать дальше

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"Яндекс" подал апелляцию на решение американской биржи Nasdaq о делистинге акций интернет-компании. В сообщении "Яндекса" отмечается, что слушание по апелляции должно состояться в течение 45 дней с момента подачи. Делистинг акций не может быть проведен до итогов... В сообщении "Яндекса" отмечается, что слушание по апелляции должно состояться в течение 45 дней с момента подачи. Делистинг акций не может быть проведен до итогов... читать дальше

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Россия хочет активнее использовать юани во внешнеторговых расчетах не только с Китаем, но и с третьими странами. "Во взаимной торговле всё активнее используются национальные валюты. Следует и далее поощрять эту практику, а также расширять взаимное присутствие финансовых... "Во взаимной торговле всё активнее используются национальные валюты. Следует и далее поощрять эту практику, а также расширять взаимное присутствие финансовых... читать дальше

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Цены на нефть уверенно повышаются на фоне ослабления напряженности в банковской сфере после падения до минимумов с конца 2021 года на прошлой неделе. "Снижение цен, в основном, было связано с опасениями, что спрос на нефть может ослабнуть из-за недавних потрясений, хотя... "Снижение цен, в основном, было связано с опасениями, что спрос на нефть может ослабнуть из-за недавних потрясений, хотя... читать дальше

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ООО "Истринская сыроварня" завершило размещение 3-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании. По словам генерального директора ИК "Диалот" Егора Диашова (компания выступила организатором размещения), ценные бумаги были... По словам генерального директора ИК "Диалот" Егора Диашова (компания выступила организатором размещения), ценные бумаги были... читать дальше

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Банк России дифференцирует нормативы обязательных резервов для банков в зависимости от вида валюты: нормативы по валютам недружественных стран вырастут, дружественных - снизятся. ЦБ РФ в своем пресс-релизе сообщает, что в целях стимулирования изменения структуры... ЦБ РФ в своем пресс-релизе сообщает, что в целях стимулирования изменения структуры... читать дальше

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Россия и Китай готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути (СМП), заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. "Перспективным видим сотрудничество с китайскими партнерами по освоению транзитного... "Перспективным видим сотрудничество с китайскими партнерами по освоению транзитного... читать дальше

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