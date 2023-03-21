21 марта 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
21 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Март 2023
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Март 2023
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|Январь 2023
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Февраль 2023
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Февраль 2023
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
21 марта 2023 года 10:04
В начале сегодняшних торгов фондовый рынок России продолжил подъем на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и в ожидании итогов встречи глав России и Китая.
Европейские рынки акций завершили торги в понедельник активным ростом.
Американские фондовые... читать дальше
.
21 марта 2023 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,39/80,14 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 43 коп., Cредний курс продажи...
.
21 марта 2023 года 09:58
Национальный банк Молдавии (НБМ) снизил вчера базовую ставку на 3 процентных пункта - с 17% до 14% годовых, сообщила пресс-служба центробанка. Также Нацбанк снизил на 3 п.п. ставку по депозитам овернайт - с 15% до 12% и по кредитам овернайт - с 19% до 16%.
Свое решение... читать дальше
.
21 марта 2023 года 09:49
ПАО "КАМАЗ" и ГУП "Мосгортранс" заключили двухлетний контракт на поставку и последующее сервисное обслуживание 1 тыс. электробусов, сообщила пресс-служба автопроизводителя.
"Согласно условиям контракта, предусмотрены поставки электробусов "КАМАЗ" с апреля 2023 года по... читать дальше
.
21 марта 2023 года 09:41
РФ в 2022 году увеличила производство рисовой крупы на 2,6%, объем урожая и качество риса-сырца отвечают потребностям переработки, сообщает Минсельхоз.
"Качество риса и объем урожая 2022 года полностью соответствуют потребностям российских предприятий переработки. За... читать дальше
.
21 марта 2023 года 09:32
Wildberries начинает продажи в России электроники и бытовой техники под собственными брендами, говорится в сообщении компании.
В течение 2-го квартала на маркетплейсе появится около 100 новых наименований (холодильники, стиральные машины, пылесосы, блендеры, миксеры,... читать дальше
.
21 марта 2023 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 марта составили по Российской Федерации 2526,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2340,3 млрд руб.
На... читать дальше
.
21 марта 2023 года 09:25
1 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-424 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
.
21 марта 2023 года 09:22
Курс доллара США слабо растет к основным мировым валютам в ожидании мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
Заседание Федрезерва завершится в среду вечером. Экономисты и участники рынка сходятся во мнении, что руководство регулятора будет... читать дальше
.
21 марта 2023 года 09:11
Сегодня фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются, восстанавливаясь после падения в предыдущие сессии вслед за Уолл-стрит и европейскими рынками.
Основные американские индексы накануне выросли на 0,4-1,2%, сводный европейский индекс Stoxx Europe... читать дальше
.
21 марта 2023 года 09:06
Банк России определил для депозитариев порядок возврата в учетную инфраструктуру РФ российских ценных бумаг, которые учитываются на их клиентских счетах за рубежом, говорится в сообщении регулятора.
Депозитарии должны подать заявления о переводе в Национальный расчетный... читать дальше
.
21 марта 2023 года 08:57
Онлайн-ритейлер Amazon.com Inc. планирует уволить 9 тыс. человек из различных подразделений, пишет MarketWatch со ссылкой на сообщение главы компании Энди Джесси к сотрудникам. Сокращения в ближайшие недели затронут работников облачного подразделения Amazon Web Services,... читать дальше
.
21 марта 2023 года 08:50
Ценовое давление постепенно усиливается после периода сдержанного роста цен во второй половине 2022 года, говорится в комментарии Банка России.
Потребительские цены в феврале с поправкой на сезонность выросли на 0,26% после роста на 0,43% в январе (без поправки - на... читать дальше
.
21 марта 2023 года 08:43
Цены на нефть снижаются после роста по итогам прошлой сессии, на сырьевые рынки давят опасения глобальной рецессии на фоне повышенных рисков в финансовом секторе.
"На нефть давит общая слабость экономики, поскольку прогнозы для мирового ВВП ухудшаются из-за тревог... читать дальше
.
21 марта 2023 года 08:37
Чистая прибыль "Роснефти" за 2022 год служит фундаментом для финальных дивидендов за год - Сечин
Чистая прибыль "Роснефти" по итогам 2022 года "служит фундаментом для продолжения стабильных выплат акционерам по результатам работы за весь отчетный период", заявил СЕО... читать дальше
.
21 марта 2023 года 08:32
Банк России с 1 мая 2023 года вдвое снизит максимальный размер комиссии банков для компаний, оказывающих жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и принимающих оплату через Систему быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении ЦБ.
"Банк России принял решение с 1 мая 2023 года... читать дальше
.