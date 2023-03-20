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Американские фондовые индексы не показывают единой динамики в ходе сессии в понедельник, инвесторы оценивают новости о слиянии двух ведущих швейцарских банков и ждут заседания Федеральной резервной системы. Важнейшей для мировых рынков новостью стала покупка... Важнейшей для мировых рынков новостью стала покупка... читать дальше

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Страны "группы семи" (G7), вероятно, не пересмотрят на этой неделе потолок цен на российскую нефть, как планировалось ранее, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. "Маловероятно, что в G7 пересмотрят потолок цен на российскую нефть на этой неделе.... "Маловероятно, что в G7 пересмотрят потолок цен на российскую нефть на этой неделе.... читать дальше

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Чистая прибыль "Роснефти" в 2022 году снизилась на 7,9% по сравнению с 2021 годом - до 813 млрд руб., говорится в сообщении компании. На показатель годовой прибыли повлияла передача активов в Германии во внешнее управление, а также курс рубля, отмечают в компании. "Достигнутый... читать дальше

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0 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-422 на 72 млрд 427 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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нк "Зенит" установил ставку 17-го купона облигаций серии БО-09 в размере 0,1% годовых, говорится в сообщении банка. Банк разместил 10-летние биржевые облигации на 5 млрд рублей в апреле 2015 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона также равна... Банк разместил 10-летние биржевые облигации на 5 млрд рублей в апреле 2015 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона также равна... читать дальше

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Банк России зарегистрировал программу облигаций серии 001Р, а также пять выпусков облигаций 1-5-й серий, размещаемых в рамках программы, ООО "Авиакапитал-Сервис" (100%-ная "дочка" "Ростеха"), сообщается в материалах регулятора. Программе присвоен регистрационный номер... Программе присвоен регистрационный номер... читать дальше

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Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ГК "Автодор" серии 004Р-03, говорится в сообщении эмитента. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-03-00011-Т-004P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-03-00011-Т-004P. Срок обращения займа - 24,5 года, предусмотрена амортизация спустя 2,5 года после начала обращения... Срок обращения займа - 24,5 года, предусмотрена амортизация спустя 2,5 года после начала обращения... читать дальше

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Банки с 1 октября 2023 года для передачи финансовой информации при переводах средств на территории России будут обязаны использовать только российские сервисы и отечественную финансовую инфраструктуру, говорится в сообщении Банка России. "Информацию по таким операциям... "Информацию по таким операциям... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 57,54 пункта (2,477%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2380,32 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2382,73 (+2,58%) пункта, минимальное -... читать дальше

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ЦБ РФ с 21 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4872,66 (+137,14) руб./грамм; на серебро - 54,35 (+0,14) руб./грамм; на платину - 2431,24 (+57,02) руб./грамм; на палладий - 3449,43 (-89,74) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,07/79,66 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 77 коп., Cредний курс продажи...

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 82,3736 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 91,01 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 77,2422 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 63,78 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Экономист Goldman Sachs Group Дэвид Мерикл прогнозирует, что Федеральная резервная система (ФРС) не станет повышать ключевую процентную ставку на мартовском заседании, которое завершится в среду. "Регулятор принял активные меры для защиты финансовой системы, но рынок... "Регулятор принял активные меры для защиты финансовой системы, но рынок... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 5832 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,2422 руб. По... читать дальше

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Экономика Литвы в 2023 году сохранит рост, он ожидается на уровне 0,5%, в сопоставимых ценах ВВП составит 47,13 млрд евро, сообщает министерство финансов в обновленном прогнозе. Планируется, что в 2024-2026 годах экономика будет расти примерно на 3% ежегодно. В декабре прошлого... читать дальше

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