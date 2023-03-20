20 марта 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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20 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Цены производителей в Германии
|Февраль 2023
|13:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Январь 2023
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20 марта 2023 года 17:49
Американские фондовые индексы не показывают единой динамики в ходе сессии в понедельник, инвесторы оценивают новости о слиянии двух ведущих швейцарских банков и ждут заседания Федеральной резервной системы.
Важнейшей для мировых рынков новостью стала покупка... читать дальше
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20 марта 2023 года 17:34
Страны "группы семи" (G7), вероятно, не пересмотрят на этой неделе потолок цен на российскую нефть, как планировалось ранее, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
"Маловероятно, что в G7 пересмотрят потолок цен на российскую нефть на этой неделе.... читать дальше
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20 марта 2023 года 17:26
Чистая прибыль "Роснефти" в 2022 году снизилась на 7,9% по сравнению с 2021 годом - до 813 млрд руб., говорится в сообщении компании. На показатель годовой прибыли повлияла передача активов в Германии во внешнее управление, а также курс рубля, отмечают в компании. "Достигнутый... читать дальше
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20 марта 2023 года 17:04
0 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-422 на 72 млрд 427 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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20 марта 2023 года 17:02
нк "Зенит" установил ставку 17-го купона облигаций серии БО-09 в размере 0,1% годовых, говорится в сообщении банка.
Банк разместил 10-летние биржевые облигации на 5 млрд рублей в апреле 2015 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона также равна... читать дальше
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20 марта 2023 года 17:00
Банк России зарегистрировал программу облигаций серии 001Р, а также пять выпусков облигаций 1-5-й серий, размещаемых в рамках программы, ООО "Авиакапитал-Сервис" (100%-ная "дочка" "Ростеха"), сообщается в материалах регулятора.
Программе присвоен регистрационный номер... читать дальше
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20 марта 2023 года 16:58
Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ГК "Автодор" серии 004Р-03, говорится в сообщении эмитента.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4-03-00011-Т-004P.
Срок обращения займа - 24,5 года, предусмотрена амортизация спустя 2,5 года после начала обращения... читать дальше
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20 марта 2023 года 16:37
Банки с 1 октября 2023 года для передачи финансовой информации при переводах средств на территории России будут обязаны использовать только российские сервисы и отечественную финансовую инфраструктуру, говорится в сообщении Банка России.
"Информацию по таким операциям... читать дальше
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20 марта 2023 года 16:15
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 57,54 пункта (2,477%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2380,32 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2382,73 (+2,58%) пункта, минимальное -... читать дальше
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20 марта 2023 года 16:06
ЦБ РФ с 21 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4872,66 (+137,14) руб./грамм; на серебро - 54,35 (+0,14) руб./грамм; на платину - 2431,24 (+57,02) руб./грамм; на палладий - 3449,43 (-89,74) руб./грамм.
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20 марта 2023 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,07/79,66 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 77 коп., Cредний курс продажи...
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20 марта 2023 года 16:01
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 82,3736 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 91,01 коп.
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20 марта 2023 года 16:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 77,2422 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 63,78 коп.
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20 марта 2023 года 15:52
Экономист Goldman Sachs Group Дэвид Мерикл прогнозирует, что Федеральная резервная система (ФРС) не станет повышать ключевую процентную ставку на мартовском заседании, которое завершится в среду.
"Регулятор принял активные меры для защиты финансовой системы, но рынок... читать дальше
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20 марта 2023 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 5832 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,2422 руб. По... читать дальше
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20 марта 2023 года 15:43
Экономика Литвы в 2023 году сохранит рост, он ожидается на уровне 0,5%, в сопоставимых ценах ВВП составит 47,13 млрд евро, сообщает министерство финансов в обновленном прогнозе. Планируется, что в 2024-2026 годах экономика будет расти примерно на 3% ежегодно. В декабре прошлого... читать дальше
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