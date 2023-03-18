.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 марта в размере 76,6044 руб., евро - 81,4635 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Российская экономика восстанавливается быстрее ожиданий
Минэкономразвития РФ ожидает рост ВВП и инвестиций в 2023 году, заявил Максим Решетников. Уже в конце прошлого года стало понятно, что экономика восстанавливается быстрее ожиданий. отметил он.
 
В ближайшие месяцы годовая инфляция временно опустится ниже 4% - ЦБ
В ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года, прогнозирует ЦБ РФ. "В то же время устойчивое инфляционное давление будет постепенно увеличиваться с умеренно низких...
 
ОЭСР повысила прогноз роста мирового ВВП в этом и следующем годах
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз роста глобальной экономики на 2023 год до 2,6% с ожидавшихся в ноябре 2,2%. Прогноз увеличения мирового ВВП на 2024 год повышен до 2,9% с 2,7%. "Глобальный рост...
 
Онлайн-продавцов нелегальной продукции занесут в черный список
Во 2-м квартале маркетплейсы начнут отправлять в черный список продавцов нелегальных товаров. Речь идет о реестре недобросовестных поставщиков. Все площадки получат доступ к такому перечню, а значит, смогут оперативно блокировать нарушителей. Как...
 
18 марта 2023 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 марта в размере 76,6044 руб., евро - 81,4635 руб.

 0  
18 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 марта, составляет 76,6044 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,49 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 марта, составляет 81,4635 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,17 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
19 марта 2023 года 18:07
За 11 лет в новой Москве построили больше 360 км дорог
Строительство основного транспортного каркаса в новой Москве планируется завершить в течение текущего года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Формирование основного транспортного каркаса ТиНАО завершим уже в 2023 году. А до конца 2024-го введём в эксплуатацию ещё 70 км...    читать дальше
.
19 марта 2023 года 17:52
Рейтинг Макрона упал ниже 30% на фоне событий вокруг пенсионной реформы
Французская газета Le Journal du dimanche назвала тревожным рейтинг популярности президента Эмманюэля Макрона, который в связи с событиями вокруг пенсионной реформы упал ниже 30%.

По данным издания, решение президента и премьер-министра принять реформу по изменению...    читать дальше
.
19 марта 2023 года 16:49
Правительство РФ направит 503 млн руб. на научные исследования в области здравоохранения
Свыше 503 млн рублей будет направлено на проведение научных исследований в области здравоохранения в рамках федерального проекта "Медицинская наука для человека". Соответствующее распоряжение средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабинета...    читать дальше
.
19 марта 2023 года 15:57
Международный совет по зерну оценил сбор зерна в России в 2023-2024 сельхозгоду в 124,3 млн тонн
Международный совет по зерну (МСЗ) сделал первый прогноз сбора и торговли зерном в новом сельхозгоду (июль 2023-июнь 2024 гг.).

Как сообщается в его мартовском отчете, РФ в этом году соберет 124,3 млн тонн зерна. Сбор текущего сельхозгода (заканчивается 30 июня 2023...    читать дальше
.
19 марта 2023 года 14:55
В России увеличится количество вручаемых учителям премий за достижения в педагогической работе
Число победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности вырастет с этого года с 1 000 до 1 250 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил...    читать дальше
.
19 марта 2023 года 13:40
"Похоже, что у нас будет рекордная прибыль в первом квартале этого года" - глава ВТБ Костин
ВТБ ждет рекордную квартальную прибыль в первом квартале этого года, сказал глава банка Андрей Костин в интервью международному китайскому телеканалу CGTN. "Российская экономика очень хорошо противостоит санкциям. Вопреки прогнозам российский ВВП сократился примерно на 1% в...    читать дальше
.
19 марта 2023 года 12:56
К отопительному сезону этого года в Мариуполе будут подключены более 1 тыс. объектов - Хуснуллин
К будущему отопительному сезону 2023 года все объекты в Мариуполе будут полноценно подключены, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. "В этом году ставим задачу к отопительному сезону все разрушенные объекты полноценно подключить к теплу", - доложил Хуснуллин президенту РФ...    читать дальше
.
19 марта 2023 года 12:05
В России за сутки COVID-19 заболели более 12,3 тыс. человек, умерли 33 пациента
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 12,3 тыс. случаев, скончались 33 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "Выявлено 12 333 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки...    читать дальше
.
19 марта 2023 года 10:28
Вкладчики смогут получать страховое возмещение от АСВ дистанционно
Подать заявление на получение страхового возмещения по вкладу в государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) можно будет дистанционно на сайте АСВ или с помощью Единого портала государственных услуг ("Госуслуги"), говорится в сообщении АСВ.

Это...    читать дальше
.
19 марта 2023 года 09:50
Киргизия провела первое заседание Экономического совета СНГ под своим председательством
Под председательством Киргизии состоялось первое заседание Экономического совета СНГ, сообщила в субботу пресс-служба киргизского кабинета министров. "Под председательством первого заместителя председателя кабинета министров Киргизии Адылбека Касымалиева состоялось первое...    читать дальше
.
19 марта 2023 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 марта в размере 76,6044 руб., евро - 81,4635 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 марта, составляет 76,6044 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,49 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 марта, составляет 81,4635 руб. По сравнению с...
.
18 марта 2023 года 17:30
Более 30 спортивных объектов будет построено в Москве
Более 30 спортивных объектов будет построено в Москве по проектам комплексного развития территорий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Тридцать два спортивных объекта будут построены в Москве по проектам комплексного развития территорий, одобренным в прошлом году", - написал...    читать дальше
.
18 марта 2023 года 16:11
Азербайджан в январе-феврале экспортировал 750,8 тонн цитрусовых на $582,8 тыс.
Азербайджан в январе-феврале 2023 года экспортировал 750,8 тонн цитрусовых, что в 10,8 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минсельхозе. При этом стоимость экспортированной продукции составила $582,8 тыс. (рост...
.
18 марта 2023 года 15:03
Москва увеличила производство мебели в январе в полтора раза
В январе 2023 года столичные предприятия увеличили выпуск мебели в полтора раза по сравнению с тем же периодом предыдущего года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Производством мебели...    читать дальше
.
18 марта 2023 года 13:51
Путин подписал закон о доставке пенсий только "Почтой России"
Президент РФ подписал закон о том, что доставка пенсий, выплачиваемых наличными, будет осуществляться только Почтой России. В документе также прописана отмена идентификации физических лиц при почтовых переводах до 15 тыс. рублей в специально оговорённых случаях, запрет...    читать дальше
.
18 марта 2023 года 12:58
Турпоток в Крым в 2022 году сократился на 30%, в этом году продолжит снижение - Решетников
Турпоток в Крым за прошлый год сократился на треть, в этом году он также продолжит снижение, сообщил вчера глава Минэкономразвития Максим Решетников. "В прошлом году турпоток в Крым снизился на треть по сравнению с 2021 годом. По этому году мы тоже думаем, что ситуация будет...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.