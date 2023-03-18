ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 марта в размере 76,6044 руб., евро - 81,4635 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 18 марта, составляет 81,4635 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,17 коп.

18 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 марта, составляет 76,6044 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,49 коп.

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Строительство основного транспортного каркаса в новой Москве планируется завершить в течение текущего года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Формирование основного транспортного каркаса ТиНАО завершим уже в 2023 году. А до конца 2024-го введём в эксплуатацию ещё 70 км... читать дальше

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Французская газета Le Journal du dimanche назвала тревожным рейтинг популярности президента Эмманюэля Макрона, который в связи с событиями вокруг пенсионной реформы упал ниже 30%. По данным издания, решение президента и премьер-министра принять реформу по изменению... По данным издания, решение президента и премьер-министра принять реформу по изменению... читать дальше

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Свыше 503 млн рублей будет направлено на проведение научных исследований в области здравоохранения в рамках федерального проекта "Медицинская наука для человека". Соответствующее распоряжение средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабинета... читать дальше

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Международный совет по зерну (МСЗ) сделал первый прогноз сбора и торговли зерном в новом сельхозгоду (июль 2023-июнь 2024 гг.). Как сообщается в его мартовском отчете, РФ в этом году соберет 124,3 млн тонн зерна. Сбор текущего сельхозгода (заканчивается 30 июня 2023... Как сообщается в его мартовском отчете, РФ в этом году соберет 124,3 млн тонн зерна. Сбор текущего сельхозгода (заканчивается 30 июня 2023... читать дальше

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Число победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности вырастет с этого года с 1 000 до 1 250 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил... читать дальше

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ВТБ ждет рекордную квартальную прибыль в первом квартале этого года, сказал глава банка Андрей Костин в интервью международному китайскому телеканалу CGTN. "Российская экономика очень хорошо противостоит санкциям. Вопреки прогнозам российский ВВП сократился примерно на 1% в... читать дальше

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К будущему отопительному сезону 2023 года все объекты в Мариуполе будут полноценно подключены, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. "В этом году ставим задачу к отопительному сезону все разрушенные объекты полноценно подключить к теплу", - доложил Хуснуллин президенту РФ... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 12,3 тыс. случаев, скончались 33 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "Выявлено 12 333 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки... читать дальше

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Подать заявление на получение страхового возмещения по вкладу в государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) можно будет дистанционно на сайте АСВ или с помощью Единого портала государственных услуг ("Госуслуги"), говорится в сообщении АСВ. Это... Это... читать дальше

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Под председательством Киргизии состоялось первое заседание Экономического совета СНГ, сообщила в субботу пресс-служба киргизского кабинета министров. "Под председательством первого заместителя председателя кабинета министров Киргизии Адылбека Касымалиева состоялось первое... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 марта, составляет 76,6044 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,49 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 марта, составляет 81,4635 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 марта, составляет 81,4635 руб. По сравнению с...

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Более 30 спортивных объектов будет построено в Москве по проектам комплексного развития территорий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Тридцать два спортивных объекта будут построены в Москве по проектам комплексного развития территорий, одобренным в прошлом году", - написал... читать дальше

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Азербайджан в январе-феврале 2023 года экспортировал 750,8 тонн цитрусовых, что в 10,8 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минсельхозе. При этом стоимость экспортированной продукции составила $582,8 тыс. (рост...

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В январе 2023 года столичные предприятия увеличили выпуск мебели в полтора раза по сравнению с тем же периодом предыдущего года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Производством мебели... "Производством мебели... читать дальше

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Президент РФ подписал закон о том, что доставка пенсий, выплачиваемых наличными, будет осуществляться только Почтой России. В документе также прописана отмена идентификации физических лиц при почтовых переводах до 15 тыс. рублей в специально оговорённых случаях, запрет... читать дальше

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Турпоток в Крым за прошлый год сократился на треть, в этом году он также продолжит снижение, сообщил вчера глава Минэкономразвития Максим Решетников. "В прошлом году турпоток в Крым снизился на треть по сравнению с 2021 годом. По этому году мы тоже думаем, что ситуация будет... читать дальше

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